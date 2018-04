Masters of the Universe, i Nee Brothers alla regia

Di Federico Boni venerdì 20 aprile 2018

He-Man torna al cinema.

La Sony Pictures avrebbe finalmente trovato i registi a cui verrà affidato il compito di (ri)portare al cinema Masters of the Universe: i Nee Brothers (Aaron e Adam Nee). Parola di Variety.

I due sostituiranno David S. Goyer, rimasto comunque a bordo del progetto in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo. I Nee Brothers hanno catturato l'attenzione dell'industria cinematografica grazie a Band of Robbers, comic-thriller ispirato a Mark Twain del 2015, interpretato da Kyle Gallner, Matthew Gray Gubler, Melissa Benoist e Stephen Lang.

Masters of the Universe prende vita dall'iconico He-Man, personaggio Mattel, che ha poi generato un'indimenticata serie animata andata in onda tra il 1983 e il 1985. Masters of the Universe ruota attorno al principe Adam, che ha la capacità di trasformarsi in un guerriero chiamato He-Man. Come He-Man, Adam diventa l'ultima speranza di salvezza di una Terra magica chiamata Eternia, devastata dalla tecnologia e dal malvagio Skeletor.

Nel 1987 Gary Goddard girò un live-action con Dolph Lundgren nei panni di He-Man, Frank Langella in quelli di Skeletor e una giovane Courteney Cox nei panni di Julie Winston, personaggio creato appositamente per la pellicola. Il nuovo Masters of the Universe sarà prodotto da Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch di Escape Artists. Uscita in sala: 18 dicembre 2019.

Fonte: Comingsoon.net