Rocketman, Taron Egerton sarà Elton John nel biopic

Di Federico Boni venerdì 20 aprile 2018

Taron Egerton sarà Elton John in sala.

Dopo mesi di rumor l'ufficialità. Taron Egerton, volto di Kingsman, sarà Elton John nel biopic ufficiale del cantante, Rocketman. La Paramount Pictures finanzierà e distribuirà il film in tutto il mondo.

La pellicola si concentrerà sulle origini di Elton John, a partire da quando era un prodigio alla Royal Academy of Music, per poi passare alla celebrità mondiale raggiunta anche grazie all'influente e duratura collaborazione musicale con l'autore Bernie Taupin. Sarà un biopic che proverà ad andare oltre l'immagine glitterata che per decenni ha accompagnato Sir Elton.

Dexter Fletcher dirigerà il tutto, con Lee Hall allo script. Matthew Vaughn e la sua Marv Films produrranno il film al fianco di Elton John con e di suo marito David Furnish. Via alle riprese in estate.

Fonte: Comingsoon.net