Cosa dirà la gente: trailer italiano, foto e poster del film di Iram Haq

Il 3 maggio Lucky Red porta nei cinema italiani Cosa dirà la gente di Iram Haq, attrice, sceneggiatrice e regista norvegese di origine pachistana. Il film racconta la storia della coraggiosa lotta di una giovane donna nel conquistare la propria indipendenza ispirata all’esperienza personale della regista.

Dopo aver ricevuto un’ottima accoglienza al Toronto International Film Festival 2017, e prima dell'uscita nelle sale, il film sarà presentato il prossimo 22 aprile al Bari International Film Festival.

La regista Iram Haq porta sul grande schermo la sua esperienza con una storia commovente di amore e coraggio: l’amore familiare soffocato da rigide tradizioni e convenzioni e il coraggio di trovare la propria strada, nonostante le difficoltà e la sofferenza.

Il film racconta la storia di Nisha, un’adolescente divisa tra la cultura occidentale e le tradizioni della sua famiglia pachistana, due mondi difficili da conciliare, che il film mostra, cercando di cogliere entrambi i punti di vista.

La storia di Cosa dirà la gente è la più personale alla quale io abbia mai lavorato. A quattordici anni sono stata rapita dai miei genitori e costretta a vivere per un anno e mezzo in Pakistan. Ho aspettato di sentirmi pronta come regista e come persona per raccontare questa vicenda in modo equilibrato, evitando di mostrare la protagonista solo come una vittima e i genitori solo come oppressori. Volevo raccontare una storia d'amore impossibile tra due genitori e la loro figlia, una storia che in tanti hanno vissuto e che ovviamente non avrà mai un lieto fine fino a quando il divario tra la cultura occidentale e quella musulmana continuerà a essere così profondo...È importante per me far sentire la voce delle donne, ho un senso di responsabilità nel dire alle donne che non dovrebbero aver paura, dovrebbero osare, farsi sentire, aiutarsi...

Iram Haq - Regista