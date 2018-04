The House That Jack Built: trailer italiano del thriller-horror psicologico di Lars Von Trier

Di Pietro Ferraro venerdì 20 aprile 2018

The House That Jack Built: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Lars Von Trier nei cinema danesi dal 29 novembre 2018.

Videa ha reso disponibile un primo teaser trailer (in lingua originale) di The House That Jack Built, il nuovo film di Lars Von Trier (Antichrist) che sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2018.

Torna dietro la macchina da presa il regista più geniale e controverso del cinema mondiale che rivisita e aggiorna, con il suo stile unico e provocatorio, una delle storie più affascinanti e macabre dei nostri tempi, quella del famigerato Jack Lo Squartatore.

Protagonisti del film Uma Thurman, Bruno Ganz e Matt Dillon nel ruolo del protagonista Jack, un serial-killer che ha imperversato nel corso di 12 anni, tra gli anni '70 e '80, nello stato americano di Washington. Von Trier ha dichiarato che il suo film rappresenta: "L'idea che la vita sia malvagia e senz'anima".





Stati Uniti, 1970. Jack è un ingegnere psicopatico con tendenze ossessivo-compulsive. Dopo aver ammazzato una donna che gli aveva chiesto soccorso per strada, si convince di dover continuare a uccidere per raggiungere la perfezione. Ogni suo omicidio deve essere un'opera d'arte, sempre più complessa e ingegnosa. Inizia così una partita a scacchi con la polizia, lunga dodici anni, condotta dal più astuto e spietato omicidia seriale.

Von Trier ha originariamente sviluppato l'idea come una serie televisiva, ma a febbraio 2016 ha annunciato che il progetto sarebbe diventato un film. Dopo lunghe ricerche sui serial killer, Von Trier aveva una sceneggiatura completa a maggio 2016 con le riprese che sono iniziate a marzo 2017 a Bengtsfors, in Svezia.

Il film è una co-produzione tra Francia, Germania, Svezia e Danimarca prodotta dalla Zentropa Entertainments di Von Trier, e co-finanziata dal Copenhagen Film Fund che ha fornito 1,08 milioni di euro in sussidi alla produzione.

The House That Jack Built uscirà in Danimarca il 29 novembre 2018.