E' morto Verne Troyer, il Mini-Me di Austin Powers

Di Pietro Ferraro domenica 22 aprile 2018

E' scomparso Verne Troyer, attore noto per ruoli nei film di Austin Powers.

La pagina Facebook ufficiale di Verne Troyer riporta che l'attore 49enne è morto. Troyer al momento della sua scomparsa era in ospedale dove era stato ricoverato all'inizio di questo mese. Verne era noto per il suo ruolo comico nei panni di "Mini-Me" nei film di Austin Powers ed era apparso nei sequel Austin Powers - La spia che ci provava e Austin Powers in Goldmember. A seguire il comunicato della pagina ufficiale di Facebook dell'attore.

È con grande tristezza e con un peso nel cuore che vi scriviamo che Verne è morto oggi. Verne era una persona estremamente premuroso, voleva far sorridere, essere felice e ridere, chiunque avesse avuto bisogno, lo avrebbe aiutato in ogni modo possibile. Verne sperava di avere apportato un cambiamento positivo con la piattaforma che aveva e ha cui aveva lavorato per diffondere quel messaggio ogni giorno, ispirando la gente in tutto il mondo con la sua energia, determinazione e spirito. Nei film, serie tv, spot pubblicitari, al Comic-Con e nelle sue apparizioni di persona, nei suoi video di YouTube, era lì per mostrare a tutti quello che era capace di fare, anche se la sua statura era piccola e i suoi genitori spesso si chiedevano se sarebbe smai tato in grado di raggiungere e aprire le porte da solo nella sua vita, ha continuato ad aprire più porte a se stesso e agli altri di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Aveva anche toccato più cuori della gente di quanto non avrebbe mai saputo. Verne era anche un combattente quando si trattava delle sue battaglie. Nel corso degli anni ha lottato e vinto, faticato e vinto, faticato e combattuto ancora, ma sfortunatamente questa volta è stato troppo. Durante questo recente periodo di avversità è stato battezzato mentre era circondato dalla sua famiglia. La famiglia apprezzerebbe di avere del tempo per piangerlo in privato.

La pagina Facebook ufficiale di Verne Troyer passa anche ai commenti sul suicidio e la depressione, offrendo una nota speciale ai fan che potrebbero essere alle prese con sensazioni simili.

Depressione e suicidio sono problemi molto seri, non si sa mai quale tipo di battaglia si sta vivendo all'interno. Siate gentili l'un l'altro e sappiate sempre che non è mai troppo tardi per contattare qualcuno per chiedere aiuto.

Verne J. Troyer nasce a Sturgis nel Michigan da una famiglia inzialmente appartenente ad una comunità Amish, in seguito abbandonata.

I miei genitori non mi hanno mai trattato in modo diverso dagli altri miei fratelli di media grandezza. Ero solito portare legna, dare da mangiare alle mucche, ai maiali e agli animali della fattoria.

La carriera cinematografica di Troyer è iniziata nel 1994 quando viene contattato per fungere da controfigura al neonato "Baby Birba" nel film di John Hughes Baby Birba - Un giorno in libertà. Troyer ha ha poi recitato nell'horror indipendente low-budget Bad Pinocchio del 1996, seguito da Una promessa è una promessa (Jingle All the Way) interpretato nello stesso anno nei panni di un piccolo Babbo Natale al fianco di Arnold Schwarzenegger. Troyer è apparso anche anche in Men in Black (1997) accanto a Will Smith e Tommy Lee Jones, e in Paura e delirio a Las Vegas (1998), al fianco di Johnny Depp.

L'attore ha lasciato il segno nel sequel del 1999 Austin Powers - La spia che ci provava interpretando Mini-Me, lo scagnozzo e copia in miniatura del Dr. Male, ruolo che ha conquistato i fan e che l'attore ha ripreso nel 2002 per il sequel in Austin Powers in Goldmember. La prima volta che Myers incontrò Troyer rimase molto impressionato dalla sua performance, a tal punto da riscrivere la sceneggiatura di "La spia che ci provava" per dare a Mini-Me più tempo sullo schermo e rimuovere la morte del personaggio. Troyer collaborerà nuovamente con Myers in Love Guru nel 2008.

Dopo aver raggiunto un vasto pubblico come Mini-Me, Troyer ha impersonato il Goblin Griphook nel 2001 in Harry Potter e la Pietra filosofale, e ha avuto un ruolo di spicco come Percy nel film fantasy del 2009, Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam. Troyer è apparso anche in numerosi programmi televisivi nel corso degli anni. La sua apparizione finale sarà nel film Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks che è attualmente in post-produzione.

Al posto di fiori, amici e familiari chiedono che i fan si sentano liberi di fare una donazione a nome di Verne a uno dei suoi due enti di beneficenza preferiti, "Starkey Hearing Foundation" e "Best Buddies".





Filmografia

Men In Black, regia di Barry Sonnenfeld (1997)

My Giant, regia di Michael Lehmann (1998) - non accreditato

Paura e delirio a Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas), regia di Terry Gilliam (1998)

Il grande Joe (Mighty Joe Young), regia di Ron Underwood (1998)

Instinct - Istinto primordiale (Instinct), regia di Jon Turteltaub (1999)

Austin Powers - La spia che ci provava (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me), regia di Jay Roach (1999)

Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas), regia di Ron Howard (2000)

Harry Potter e la pietra filosofale (Harry Potter and the Philosopher's (Sorcerer's) Stone), regia di Chris Columbus (2001)

Austin Powers in Goldmember, regia di Jay Roach (2002)

Gli scaldapanchina (The Benchwarmers), regia di Dennis Dugan (2006)

Postal, regia di Uwe Boll (2007)

Love Guru (The Love Guru), regia di Marco Schnabel (2008)

Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo (The Imaginarium of Doctor Parnassus), regia di Terry Gilliam (2009)

Fonte: Facebook