Box Office Usa, A Quiet Place torna in testa

Di Federico Boni domenica 22 aprile 2018

A Quiet Place detronizza Rampage.

Fenomeno A Quiet Place. Il titolo Paramount, costato appena 17 milioni di dollari, è tornato a guidare il box office americano grazie ai 22 milioni di dollari incassati nell'ultimo weekend. Tenuta straordinaria e totale di 132,358,711 dollari per la pellicola diretta da John Krasinski, non a caso in odore di sequel. Scivola così in 2° posizione dopo l'esordio in prima di 7 giorni fa Rampage, arrivato ai 66 milioni casalinghi (283,000,066 worldwide), con la comedy I Feel Pretty debuttante in 3° posizione con poco più di 16 milioni di dollari. 14.7 milioni all'esordio li ha invece incassati Super Troopers 2 della Fox, seguito dai 30 di Obbligo o Verità, ennesimo successo targato Jason Blum costato meno di 4 milioni di dollari.

A quota 126 milioni è arrivato Steven Spielberg con Ready Player One (521,581,326 dollari in tutto il mondo), seguito dai 48 milioni di Blockers e dai 681 di Black Panther (1,323,984,109 worldwide), da 10 settimane in Top10. Mostruoso. Traffik ha invece esordito con poco meno di 4 milioni, mentre l'Isola dei Cani ha raggiunto i 24 milioni totali. Battuti i 21 milioni di Fantastic Mr. Fox, uscito nel 2009.

Fine settimana a senso unico, il prossimo, grazie al ciclone Avengers: Infinity War. Joe Russo e Anthony Russo potrebbero riscrivere la storia del box office americano, battendo i 247,966,675 dollari incassati al debutto da Star Wars: The Force Awakens nel 2015. Se così fosse, sarebbe record.