James Cameron vs. Avengers: 'Basta, ci sono altre storie da raccontare'

Di Federico Boni domenica 22 aprile 2018

James Cameron critico con gli Avengers.

Dopo aver criticato Wonder Woman, e aizzato polemiche infinite, James Cameron ha deciso di alzare il tiro attaccando a testa bassa gli Avengers, tra pochi giorni in sala con il 3° colossale capitolo. Intervistato da IndieWire, il regista premio Oscar per Titanic ha così affondato l'universo Marvel.

"Non che non ami quei film. E' solo che, dai ragazzi, ci sono altre storia da raccontare oltre a uomini super testosteronici senza famiglia che sfidano la morte per due ore distruggendo nel frattempo intere città. Basta!".

James Cameron torna a criticare Wonder Woman James Cameron torna a criticare l'immagine "sessualizzata" della supereroina Wonder Woman. Detto da un uomo che da quasi 10 anni è al lavoro su 4 sequel di Avatar e che ha da poco ridato vita a Terminator pianificando una nuova trilogia in qualità di produttore, sono parole probabilmente facilmente contestabili.

In casa Disney/Marvel, da questo punto di vista, se la staranno ridendo sotto i baffi, dopo aver spodestato dal podio degli incassi Usa proprio quel Titanic diretto da Cameron, scavalcato dall'Avenger Black Panther. Che James tema il ciclone Avengers il relazione al suo Avatar, dal 2009 maggior incasso di sempre (inflazione esclusa) con 2,787,965,087 dollari?

