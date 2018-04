Interruption: trailer italiano, foto e poster del film di Yorgos Zois

Il 24 aprile Tycoon Distribution porta nei cinema italiani Interruption, il dramma d'esordio del regista greco Yorgos Zois.

Il cast di Interruption include Alexandros Vardaxoglou, Sofia Kokkali, Pavlos Iordanopoulos, Hristos Karteris, Romanna Lobats e Angeliki Margeti.

Interruption è una storia che si svolge all’interno di un teatro. La parola “teatro” deriva da “Theatron”, che sta a significare il luogo in cui vediamo. Interruption è un film sull’Atto del Vedere. Il 23 ottobre 2002, cinquanta ceceni armati presero in ostaggio 850 spettatori nel Teatro Dubrovka di Mosca. Durante i primi minuti di questa occupazione, il pubblico, affascinato dall'ambivalenza del momento, pensò di avere davanti degli attori e che tutto facesse parte della rappresentazione a cui stavano assistendo. In momenti così cruciali, finzione e realtà, verità e bugie, logica e assurdo si fondono. Il film nasce dalla suggestione di questi primi minuti di ambiguità.

Yorgos Zois - Regista