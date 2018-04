The School: trailer, foto e poster dell'horror di Storm Ashwood

Di Pietro Ferraro lunedì 23 aprile 2018

The School: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Storm Ashwood.

Dall'australia arriva un intrigante trailer di The School, un horror sovrannaturale dal pluripremiato sceneggiatore e regista australiano Storm Ashwood che debutta nel lungometraggio.





"The School" segue Amy, un chirurgo attraente e di successo, che lotta per affrontare i suoi compiti di medico di pronto soccorso e quelli di una giovane madre che si occupa del figlio ricoverato in ospedale dopo essere caduto in coma. Dopo essere stata redarguita dal suo capo, il Dottor Wang, per aver ossessivamente creduto che suo figlio si sarebbe svegliato, Amy si ritrova intrappolata in un suo personal coma / purgatorio, La Scuola, dove i bambini del suo passato emergono per provocarla e testarla sin nel profondo dell'anima, mettendo in dubbio se Amy sarà in grado di salvare suo figlio e lasciare quel luogo.

The School, che vede protagonista Megan Drury (Manny Lewis), appare fortemente influenzato dal punto di vista visivo videogiochi di Silent Hill nel creare questo limbo popolato di tormentate "ombre" del passato.

Il cast di The School è completato da Nicholas Hope, Jack Ruwald, Will McDonald, Texas Watterson, Milly Alcock, Christian Willis, Alexia Santosuosso, Leah Ashwood, Harry Colhoun e Sassy Soupidis.

The School è stato girato presso il "Gladesville Mental Asylum", che è stato fondato alla fine del 1830, diventando così il più antico isitituto psichiatrico in Australia. Sfortunatamente in questo istituto crudeli e bizzarre punizioni corporali dei pazienti erano la normalità, compreso l'uso della terapia con elettroshock, così come erano comuni sia i decessi dei pazienti che quelli dei dipendenti. Ci sono 1.228 tombe anonime di pazienti sul posto che regalano un surplus di atmosfera ad una location che fornisce uno scenario ideale per dare corpo agli elementi sovrannaturali del film.

Blake Northfield e Jim Robison sono produttori di The School con Phil Hunt e Compton Ross di Headgear Films (Black Mass) a bordo come produttori esecutivi.

Fonte: BD