Crazy & Rich: trailer italiano della commedia romantica di Jon M. Chu

Di Pietro Ferraro lunedì 23 aprile 2018

Crazy & Rich: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di John M. Chu nei cinema italiani dal 16 agosto 2018.

Warner Bros. ha reso disponibile un trailer italiano della commedia romantica Crazy & Rich (Crazy Rich Asians), adattamento cinematografico del best-seller "Asiatici ricchi da pazzi" di Kevin Kwan diretto da Jon M. Chu (Now You See Me 2).

Crazy & Rich è una produzione americana che ha la peculiarità di avere un cast prevalentemente asiatico e di essere stata filmata interamente a Singapore e in Malesia.





La newyorkese Rachel Chu accompagna il fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Rachel è emozionata perché visiterà l’Asia per la prima volta ma è anche molto nervosa perché incontrerà la famiglia di Nick. Diventa subito chiaro, però, che Nick le ha omesso qualche piccolo dettaglio sulla sua vita e Rachel scoprirà ben presto che non solo Nick è il discendente di una delle famiglie più importanti del paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti. Accanto a Nick, la ragazza diventerà facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e ancor peggio della madre stessa di Nick che non approva la scelta del figlio. È vero, i soldi non possono comprare l’amore, ma possono senz’altro complicarlo.

Il cast di Crazy & Rich è guidato da Constance Wu (Fresh Off the Boat) affiancata da Gemma Chan (Humans), Lisa Lu (2012), Awkwafina (Ocean's 8), Ken Jeong (Una notte da leoni) e Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery). A completare il cast c'è Henry Golding al suo esordio cinematografico, Sonoya Mizuno (La La Land), Chris Pang (Marco Polo), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Ronny Chieng (The Daily Show), Remi Hii (Marco Polo) e Nico Santos (Superstore).

Nina Jacobson (The Hunger Games) e Brad Simpson (World War Z) e John Penotti (Hell or High Water) producono Crazy & Rich con Tim Coddington, Kevin Kwan, Robert Friedland e Sidney Kimmel come produttori esecutivi. La sceneggiatura arriva da Peter Chiarelli e Adele Lim. Warner Bros. ha fissato la data di uscita del film al 16 agosto.