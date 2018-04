Hotel Gagarin: trailer e poster del film con Claudio Amendola e Luca Argentero

Disponibili trailer, foto e locandina di Hotel Gagarin, la commedia diretta dall'esordiente Simone Spada in arrivo nei cinema il 24 maggio con Altre Storie.

Hotel Gagarin è una commedia divertente, poetica e sgangherata come i suoi protagonisti, che parla di sogni, di cinema e di incontri.

Il cast di Hotel Gagarin include Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy.

Sentivo l’esigenza di raccontare una storia di speranza, sogni, popoli col sorriso della commedia, attraverso il mezzo che amo e conosco meglio: il cinema - racconta il regista - Hotel Gagarin vuole essere una commedia romantica, brillante, malinconica e un po' visionaria. È la possibilità di fare un viaggio divertendosi, un film in movimento nonostante si svolga principalmente in un unico grande ambiente. È un tentativo di farci sognare, ridere, emozionarci o intristirci, come faceva, una volta, la commedia all'italiana che ci faceva uscire dal cinema più consapevoli e felici.

Simone Spada - Regista