Oscar 2019, annunciate tutte le date

Di Federico Boni martedì 24 aprile 2018

Gli Oscar 2019 andranno in onda il 24 febbraio.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e l'ABC Television Network hanno annunciato le date principali per la novantunesima edizione degli Oscar, che andrà in onda il 24 febbraio del 2019.

Serata evento che verrà però preceduta da non pochi step. Il lungo viaggio che condurrà Hollywood alla notte più attesa dell'anno partirà il 18 novembre, con i Governors Awards, mentre i voti per le nomination saranno raccolti in una settimana appena. Dal 7 al 14 gennaio 2019. Il 22 gennaio ci sarà l'annuncio delle nomination, con i voti conclusivi nuovamente concentrati in 7 giorni: dal 12 al 19 febbraio. In quella settimana si scriverà la storia degli Oscar 2019. Il 24 febbraio, come detto, serata evento conclusiva.

Per la ABC sarà fondamentale recuperare telespettatori, dopo l'edizione flop del 2018. Gli Oscar che hanno visto trionfare La Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro sono stati infatti i meno visti di sempre, con 26.5 milioni di telespettatori, il 6.4 di rating nella fascia demografica 18-49 e un -20% rispetto al 2017. Solo nel 2008 si era fatto peggio, con 32 milioni di telespettatori.

Oscar 2019 le date

18 novembre 2018 – Governors Awards

7 gennaio 2019 – Nominations voting opens

14 gennaio 2019 – Nominations voting closes

22 gennaio 2019 – Oscar Nominations Announcement

4 febbraio 2019 – Oscar Nominees Luncheon

9 febbraio 2019 – Scientific and Technical Awards

12 febbraio 2019 – Finals voting opens

19 febbraio 2019 – Finals voting closes

24 febbraio 2019 – 91st Oscars

Fonte: Variety