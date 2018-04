Avengers: Infinity War ha solo una scena dopo i titoli di coda

Di Pietro Ferraro martedì 24 aprile 2018

Prevista una sola scena dopo i titoli di coda per "Avengers: Infinity War".

Avengers: Infinity War ha avuto in patria la sua anteprima stampa, ed è stato confermato di quante scene dopo i titoli di coda fruirà il film Marvel Studios.

Avengers: Infinity War - nuove clip dell'evento Marvel al cinema dal 25 aprile Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2018.

Una delle consuetudini dell'Universo Cinematografico Marvel è stato l'uso di scene dopo i titoli di coda che hanno contribuito ad introdurre i vari film Marvel, e fungere al contempo da connessione tra un capitolo e l'altro. La prima scena "post-crediti" ha visto Nick Fury incontrare Tony Stark per parlare dell'allora "Progetto Avengers" dopo i titoli di coda di Iron Man, scena e film che hanno posto le basi per l'intero UCM. Ora 10 anni dopo i Marvel Studios hanno reso queste scene "extra" parte integrante delle uscite Marvel.

Nel corso degli anni le scene durante e dopo i titoli di coda sono andate aumentando, includendo sia gag tra i personaggi che vere e proprie anticipazioni su film in arrivo, vedi i recenti Thor: Ragnarok e Spider-Man: Homecoming. L'apoteosi delle scene "extra" l'abbiamo vista in Guardiani della Galassia Vol. 2 che aveva ben cinque scene sui titoli di coda, ma ora con Avengers: Infinity War, i registi Anthony e Joe Russo ci hanno riportato alle origini, con una sola scena prevista subito dopo i titoli di coda del diciannovesimo film dell'UCM.

Dopo la premiere per la stampa di Avengers: Infinity War tenutasi a Los Angeles, sono arrivate conferme che film contiene solo una scena "extra", e potremo vederla alla fine dei titoli di coda. I contenuti della scena sono comprensibilmente "top-secret" insieme a tutti gli altri principali spoiler di Avengers: Infinity War. Il film è una pietra miliare importante per i Marvel Studios visto che segna non solo il loro decimo anniversario, ma il culmine di un racconto iniziato con il film Iron Man. Il principale antagonista di "Infinity War", Thanos, è stato introdotto in una scena dopo i titoli di coda del film The Avengers, e i successivi film dell'UCM hanno preparato il suo arrivo sulla Terra.

Marvel nel frattempo ha lanciato l'hashtag #ThanosDemandsYourSilence nel tentativo di impedire ai fan di "spoilerare" su Infinity War, con i fratelli Russo che hanno scritto una lettera in cui chiedevano agli spettatori di rispettare coloro che non hanno ancora visto il film.

Fonte: Express