Animali fantastici 2: JK Rowling svela il personaggio di Jessica Williams nel sequel "I crimini di Grindelwald"

J.K. Rowling ha rivelato il personaggio di Jessica Williams nel sequel Animali fantastici - I crimini di Grindelwald. Cinque anni dopo la conclusione della saga di Harry Potter, il Mondo Magico di JK Rowling tornava sul grande schermo con lo spin-off Animali fantastici e dove trovarli. Scritto dalla Rowling e diretto da David Yates, veterano della saga di Harry Potter, il primo film di "Animali fantastici" ha raccontato ai fan una New York del 1926 in cui si muoveva Newt Scamander (Eddie Redmayne), magizoologo e autore dell'omonimo libro di magia.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - primo trailer italiano del sequel Animali Fantastici 2 Animali Fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

Oltre a Newt in "Animali fantastici" sono stati introdotti il MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America) e molti dei suoi dipendenti, tra cui le sorelle Porpentina / Tina e e Queenie Goldstein (Katherine Waterston e Alison Sudol). "I crimini di Grindelwald" sposterà l'azione dall'America a Parigi, vedrà protagonista l'oscuro mago americano di Johnny Depp e preparerà la strada per un Animali Fantastici 3 già pianificato.

Sia Williams che Rowling hanno partecipato alla premiere dello spettacolo teatrale Harry Potter e Maledizione dell'erede a Broadway questo fine settimana. Oltre a pubblicare una foto sul suo account Twitter che la ritrae con la Williams, JK Rowling ha rivelato che l'attrice in "I crimini di Grindelwald" interpreta la professoressa Eulalie "Lally" Hicks della scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny. In una successiva risposta ad una domanda posta da un fan su Twitter, Rowling ha detto che il secondo film di "Animali fantastici" includerà solo un "accenno" a Lally, prima che venga svelata in tutta la sua gloria nel terzo film.

Ilvermorny nel Mondo Magico di JK Rowling è la scuola di magia americana equivalente di Hogwarts e si trova nel Massachusetts. La scuola è stata precedentemente citata da Queenie nel primo film di "Animali fantastici" ed è dove entrambe le sorelle Goldstein sono state istruite nelle arti magiche.

I crediti di Jessica Williams includono ruoli nelle serie tv Girls e The Daily Show e un ruolo da protagonista nel film The Incredible Jessica James prodotto da Netflix .

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald arrva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

Professor Eulalie (Lally) Hicks of Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry with some random woman during the interval of #CursedChildNYC pic.twitter.com/Kl7joRz8me