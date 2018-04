Si muore tutti democristiani: trailer e poster del film del Terzo Segreto di Satira

Di Pietro Ferraro martedì 24 aprile 2018

Si muore tutti democristiani: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia del Terzo Segreto di Satira nei cinema italiani dal 10 maggio 2018.

Il 10 maggio arriva nei cinema, con 01 Distribution, la commedia Si muore tutti democristiani del collettivo milanese Il Terzo Segreto di Satira, che ha scritto la sceneggiatura con Ugo Chiti.





Stefano (Marco Ripoldi), Fabrizio (Massimiliano Loizzi) ed Enrico (Walter Leonardi) sono amici da una vita legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni. Insieme gestiscono una piccola casa di produzione con la speranza di tornare a realizzare documentari a tema sociale. Quel tanto desiderato progetto sembra finalmente arrivare insieme a un considerevole guadagno economico, ma anche a un patto che potrebbe azzerare tutto ciò in cui hanno sempre creduto. E una grande domanda li turba profondamente giorno e notte: “Meglio fare cose pulite con i soldi sporchi, o cose sporche con soldi puliti?” Cosa decideranno "i nostri eroi"? Rifiuteranno il lavoro, rimanendo "sfigati", ma puri? Oppure accetteranno la proposta, stravolgendo le loro vite e i loro principi? Una riflessione ironica e impietosa sul compromesso, narrata con i toni dell’umorismo e della commedia e una lapidaria conclusione: “nasci contestatore, muori contestato”.

Il film, nei cinema dal 10 maggio, è interpretato da Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone con Valentina Lodovini, Martina De Santis e Francesco Mandelli.

Con il film “Si muore tutti democristiani” desideriamo raccontare il percorso lavorativo e umano di tre amici e colleghi: il passato etico, politicizzato e anti-sistema, il presente precario e frustrante ma coerente e infine il compromesso che porta sì serenità economica ma che spegne le loro passioni di gioventù. Tutto questo con un tono da commedia e l’umorismo che caratterizza il nostro lavoro anche sul web. Tutto parte da uno spunto personale, in quanto, come i protagonisti del film, siamo una piccola “casa di produzione” che si occupa principalmente di satira politica e sociale. Il Terzo Segreto di Satira

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA - CHI SONO

"Il Terzo Segreto di Satira" è un collettivo di autori/videomakers che, dal 2011, produce e pubblica sul web e in televisione video di satira sociale/politica. È composto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi. I cinque passano metà del loro tempo a mettersi d’accordo. Quello che rimane lo impiegano per scrivere, girare e montare. Dall’apertura del loro canale YouTube (febbraio 2011) ad oggi, il "Terzo Segreto di Satira" ha raggiunto le 12 milioni di visualizzazioni complessive, spalmate su una quarantina di video, con oltre 155.000 iscritti tra Facebook e Youtube. Alcuni di questi video sono stati trasmessi da programmi televisivi come Blob, Ballarò, Che tempo che fa, L’Aria che Tira e citati dai principali quotidiani nazionali. Dal 2014 il gruppo ha cominciato a collaborare con alcune realtà televisive realizzando dei video, tra gli altri, per il Programma “Report” di Milena Gabanelli e “Piazzapulita” di Corrado Formigli. Nel 2015 ha portato in scena, per una trentina di repliche nel nord Italia, lo spettacolo “Il Terzo Segreto di Satira Live”, un ibrido comico tra proiezioni e sketch live eseguiti dagli attori “volti noti” dei video. Nel 2016 ha realizzato per Discovery Italia la webserie “Biografie Imbarazzanti”. Attualmente sta lavorando ad una nuova webserie prodotta sempre da Discovery Italia.