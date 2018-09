Piccoli Brividi 2: nuovo trailer italiano e locandina del sequel "I Fantasmi di Halloween"

Di Pietro Ferraro venerdì 14 settembre 2018

Piccoli Brividi 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di Ari Sandel nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.

Halloween prende vita in un nuovo trailer italiano e una spettacolare locandina internazionale di Piccoli Brividi 2 - I Fantasmi di Halloween, sequel in arrivo nelle sale italiane il 18 ottobre, giusto in tempo per la "Notte delle streghe".

Un'orda di orsetti gommosi, mostri e fantasmi sono a piede libero in questo nuovo trailer che purtroppo non presenta lo scrittore R.L. Stine di Jack Black, rendendo la sua presenza o meno nel film ancora un grosso punto interrogativo.

"Piccoli Brividi 2" è basato sulla serie di libri horror per ragazzi dello scrittore R.L. Stine, considerato lo "Stephen King della letteratura per ragazzi". I libri dell'autore, che ha scritto centinaia di romanzi nella sua lunga carriera, hanno venduto oltre 400 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 32 lingue diverse. Stine ha scritto 62 libri della serie "Piccoli Brividi" tra il 1992 e il 1997, insieme a vari spin-off pubblicati nel corso degli anni. Alcuni dei libri della serie sono diventati dei bestseller e hanno dato vita alla prima serie ti di "Piccoli Brividi" nei primi anni '90 e successivamente al primo film, uscito nel 2015.

Nel primo film di "Piccoli Brividi" ha recitato Jack Black ed è stato un successo di critica e finanziario. Il film ha incassato oltre 150 milioni in tutto il mondo da un budget iniziale di 58 milioni. Lo sviluppo del primo film di "Piccoli Brividi" è iniziato nel lontano 1998, quando Tim Burton era a bordo come produttore. Purtroppo quel progetto non è mai decollato per la mancanza di una buona sceneggiatura su cui lavorare. Non è stato fino al 2012 che il progetto è stato ufficialmente rilanciato e ci sono voluti altri tre anni prima che fosse realizzato.

Un nuovo gruppo di ragazzini trova il manoscritto magico di R.L. Stone in "Piccoli Brividi 2" e stavolta il piano da sventare è quello del pupazzo parlante Slappy che vuole che Halloween duri per sempre (e come biasimarlo). Il cast include Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Ken Jeong, Wendi Mclendon-Covey e Chris Parnell. Il film è diretto da Ari Sandel, scritto da Rob Lieber, e prodotto da Deborah Forte e Neal H. Moritz.

Piccoli Brividi 2: nuovo trailer internazionale del sequel "I Fantasmi di Halloween"

Disponibile un nuovo trailer Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween. Jack Black non si trova ancora da nessuna parte, ma è stato riferito che ad un certo punto apparirà nel sequel per riprendere il suo ruolo di R.L. Stine.

Il nuovo trailer internazionale di "Piccoli Brividi 2" include ancora più mostri mentre il pupazzo parlante Slappy cerca di garantire che Halloween duri per sempre. I fan che sono rimasti delusi dalla mancanza di demoni e fantasmi nel primo trailer saranno molto più felici con questo nuovo filmato, che include anche l'iconico Cavaliere senza testa.

Due ragazzi, Sonny e Sam, incappano in un nuovo libro di R.L. Stine intitolato "Haunted Halloween", che libera Slappy per scatenare un nuovo esercito di mostri nella città di Wardenclyffe. Spetta ai bambini sconfigegre Slappy prima che tutti i giorni diventino Halloween. Ken Jeong interpreta uno stravagante vicino di casa ed è presente nel nuovo trailer insieme alla sorella maggiore di Sonny, Sarah. Il personaggio di Jeong sembra essere un grande fan di Halloween come dimostra la sua casa addobbata con decorazioni e oggetti di scena che in seguito prenderanno vita, tra cui un ragno gigante-

Il primo film di Piccoli Brividi è uscito nel 2015 e ha guadagnato oltre 150 milioni in tutto il mondo da un budget di 58 milioni. Il film ha quasi raddoppiato le previsioni al botteghino nel suo primo weekend con un incasso di 23,5 milioni.

Il pupazzo Slappy doppiato da Avery Lee Jones in "Piccoli Brividi 2" è stato precedentemente doppiato da Jack Black nel film originale. Questo cambio di doppiatore ha conribuito ad alimentare le voci di un mancato ritorno di Black nel sequel.

"Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween" arriva nei cinema italiani il 18 ottobre 2018.

Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween - trailer italiano del sequel di Ari Sandel

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween, sequel diretto da Ari Sandel in uscita nei cinema italiani il 18 ottobre 2018.

L'originale Piccoli Brividi si è rivelato un godibile mix di fantasy, horror e commedia che poteva contare su un istrionico Jack Black nei panni dello scrittore R.L. Stine e una serie di libri per ragazzi da 400 milioni di copie vendute nel mondo.

In questo sequel, un nuovo trio di ragazzini (interpretato da Madison Iseman, Caleel Harris e Jeremy Ray Taylor) scopre una casa abbandonata in cui uno dei libri di R.L. Stine sta raccogliendo polvere in un misterioso scrigno. Liberando il libro, intitolato "Haunted Halloween", dal suo involucro i ragazzini riporteranno accidentalmente in vita la famigerata bambola parlante Slappy, che tenterà di scatenare una sorta di apocalisse a base di demoni e mostri vari.

Non è stato confermato se Black tornerà "Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween", anche se è stato annunciato al CinemaCon di Las Vegas che l'attore avrebbe ripreso il suo ruolo di doppiatore come voce di Slappy. In attesa di una qualche conferma riguardo a Black, il cast è attualmente completato da Ben O'Brien, Wendi Mclendon-Covey, Chris Parnell e Ken Jeong.

Piccoli Brividi 2: primo trailer del sequel "Haunted Halloween"

Disponibile un primo trailer di Piccoli Brividi 2 (Goosebumps 2: Haunted Halloween). Il pupazzo parlante Slappy è tornato per portare caos e devastazione in questo sequel del film del 2015 con Jack Black basato sui libri horroro per ragazzi di R.L. Stine.

Il cast di qeusto sequel include Ken Jeong (la trilogia Una notte da leoni), Wendi Mclendon-Covey (Le amiche della sposa), Chris Parnell (Hot Rod), Madison Iseman, Ben O'Brien, Caleel Harris e Jeremy Ray Taylor (IT). Jack Black, che ha interpretato R.L. Stine nell'originale torna come doppiatore di Slappy.

Alla regia di questo sequel Ari Sandel ch dirige da una sceneggiatura di Darren Lemke. Sembra che il cast del film originale, Dylan Minnette (Prisoners), Ryan Lee (Super 8) e Odeya Rush (The Giver) appariranno in camei e torneranno per aiutare i nuovi ragazzi a salvare la situazione.

Basata su una delle serie di libri più venduta in tutto il mondo, con oltre 400 milioni di copie stampate, la prima pellicola di Piccoli brividi ha visto mostri magici fuoriuscire dalle pagine dei libri di R.L. Stine scatenandosi in una città ignara. Il primo film ha incassato 156 milioni di dollari da un budget di 58 milioni e ha raggiunto negli States il primo posto nelle vendite quando è stato pubblicato su home video.

Da questo nuovo trailer non sembra che Black tornerà per riprendere il ruolo dello scrittore R.L. Stine, anche se è stato ampiamente riportato che Black sarebbe tornato per interpretare lo scrittore e la voce Slappy.

Piccoli Brividi 2: nuova foto dal set con Ken Jeong

Dopo l'annuncio del titolo ufficiale di Piccoli Brivivi 2, che arriverà nelle sale statunitensi con il titolo Goosebumps: Haunted Halloween, siamo in attesa di una trama ufficiale ancora non rivelata, ma si dice che il film seguirà tre amici che devono fermare i piani del malefico pupazzo Slappy per scatenare l'apocalisse durante la notte di Halloween. Ari Sandel dirige il sequel e uno dei membri del cast, l'attore Ken Jeong noto per il ruolo di Mr. Chow nellla trilogia Una notte da leoni, ha recentemente condiviso su Twitter una nuova foto dal set

Nella foto pubblicata su Twitter vediamo Jeong (vestito come il Mostro di Frankenstein) che posa con Sandel. Il cast di Piccoli Brividi 2 include anche Wendi McLendon-Covey ("I Goldberg"), Chris Parnell (Anchorman), Madison Iseman (Jumanji: Benvenuti nella Giungla), Ben O'Brien (Manchester by the Sea), Caleel Harris ("Castle Rock" ), Jeremy Ray Taylor (IT) e Peyton Wich ("Stranger Things").

Piccoli Brividi 2: video conferma titolo ufficiale

Al sequel Piccoli Brividi 2 è stato finalmente fornito un titolo ufficiale, come rivela un video condiviso su Twitter. Sony ha recentemente presentato il film all'evento Cinemacon, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas. Durante la presentazione è stato rivelato che il film sarà intitolato Goosebumps: Haunted Halloween, quindi un cambiamento rispetto al precedente titolo Slappy Halloween e ai precedenti potenziali titoli Slappy's Revenge e Goosebumps: Horrorland. Il film è anche confermato per una data di uscita al 12 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Poco dopo la presentazione a Cinemacon, lo studio ha pubblicato un breve teaser con il malvagio pupazzo Slappy che parla del sequel.

Slappy torna in un cinema vicino a te questo ottobre, ma prima, un annuncio speciale. #GoosebumpsMovie #HauntedHalloween.

Piccoli Brividi 2 vede protagonisti Ken Jeong, Chris Parnell, Wendi McLendon-Covey, la Madison Iseman di Jumanji 2 e il Peyton Wich di Stranger Things. Si dice che la trama sarà basata sugli sforzi di Slappy per scatenare l'Apocalisse, e in qualche modo coinvolgerà Nikola Tesla nel suo nefasto piano. Ari Sandel (L'A.S.S.O. nella manica) dirigerà poiché Rob Letterman, che ha diretto il primo film, non tornerà per il sequel. Per quanto riguarda Jack Black, che ha recitato nel ruolo di R.L. Stine nel primo film e ha doppiato il burattino Slappy? Il sito Deadline riporta che la voce di Slappy nel video è del burattinaio Avery Jones, quindi un ritorno di Jack Black è ancora da confermare, con questo mancato annuncio che potrebbe essere legato al fatto che Sony pare abbia ridotto considerevolmente il budget per il sequel. Il primo Piccoli Brividi è andato bene anche se non ha fatto sfracelli al box-office incassando 150 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è stato accolto abbastanza bene anche dalla critica e attualmente vanta un punteggio di approvazione del 76% su Rotten Tomatoes. Ciò ha portato Sony a credere che valesse la pena fare un sequel, ma con un budget minore rispetto ai 58 milioni investiti nell'originale.



Slappy returns to a theater near you this October. But first, a special announcement. #GoosebumpsMovie #HauntedHalloween pic.twitter.com/kYeY3Bnt05 — Goosebumps (@GoosebumpsMovie) 24 aprile 2018

