Piccoli Brividi 2: video conferma titolo ufficiale

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 aprile 2018

Piccoli Brividi 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Ari Sandel nei cinema americani dal 12 ottobre 2018.

Al sequel Piccoli Brividi 2 è stato finalmente fornito un titolo ufficiale, come rivela un video condiviso su Twitter. Sony ha recentemente presentato il film all'evento Cinemacon, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas. Durante la presentazione è stato rivelato che il film sarà intitolato Goosebumps: Haunted Halloween, quindi un cambiamento rispetto al precedente titolo Slappy Halloween e ai precedenti potenziali titoli Slappy's Revenge e Goosebumps: Horrorland.

Il film è anche confermato per una data di uscita al 12 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Poco dopo la presentazione a Cinemacon, lo studio ha pubblicato un breve teaser con il malvagio pupazzo Slappy che parla del sequel.

Slappy torna in un cinema vicino a te questo ottobre, ma prima, un annuncio speciale. #GoosebumpsMovie #HauntedHalloween.

Piccoli Brividi 2 vede protagonisti Ken Jeong, Chris Parnell, Wendi McLendon-Covey, la Madison Iseman di Jumanji 2 e il Peyton Wich di Stranger Things. Si dice che la trama sarà basata sugli sforzi di Slappy per scatenare l'Apocalisse, e in qualche modo coinvolgerà Nikola Tesla nel suo nefasto piano. Ari Sandel (L'A.S.S.O. nella manica) dirigerà poiché Rob Letterman, che ha diretto il primo film, non tornerà per il sequel. Per quanto riguarda Jack Black, che ha recitato nel ruolo di R.L. Stine nel primo film e ha doppiato il burattino Slappy? Il sito Deadline riporta che la voce di Slappy nel video è del burattinaio Avery Jones, quindi un ritorno di Jack Black è ancora da confermare, con questo mancato annuncio che potrebbe essere legato al fatto che Sony pare abbia ridotto considerevolmente il budget per il sequel.

Il primo Piccoli Brividi è andato bene anche se non ha fatto sfracelli al box-office incassando 150 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è stato accolto abbastanza bene anche dalla critica e attualmente vanta un punteggio di approvazione del 76% su Rotten Tomatoes. Ciò ha portato Sony a credere che valesse la pena fare un sequel, ma con un budget minore rispetto ai 58 milioni investiti nell'originale.

Fonte: ScreenRant