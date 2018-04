Avengers: Infinity War - Il discorso di Robert Downey Jr. e video della premiere di Los Angeles

Il cast stellare di "Avengers: Infinity War" si è riunito per la premiere di Los Angeles dove Robert Downey Jr. ha tenuto un toccante discorso per i fan.

I Marvel Studios hanno recentemente tenuto la premiere a Los Angeles di Avengers: Infinity War, occasione che ha portato l'intero cast sul red carpet per l'enorme evento, che ha segnato la prima proiezione pubblica del film, appena quattro giorni prima del suo debutto nelle sale americane (in Italia "Infinity War" esce oggi 25 aprile). Prima della proiezione la maggior parte degli Avengers si sono riuniti sul palco insieme a Robert Downey Jr., che con il suo Iron Man uscito dieci anni or sono ha dato ufficialmente il via all'Universo Cinematografico Marvel. Downey ha voluto parlare al pubblico presente e ai fan Marvel per ringraziare tutti.

L'attore ha tenuto un vero e proprio discorso affermando di voler dire "solo alcune parole", aggiungendo poi che sperava che tutti avessero portato "un pranzo al sacco". Ha poi lodato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, per il lavoro fatto nel creare le basi per ben 19 film interconnessi all'interno di un universo unico, affermando che se qualcun altro si fosse preso il merito per il successo dell'UCM sarebbe stata "eresia" e "blasfemia". Poi ha continuato ricordando le sue battaglie passate con la dipendenza e come si sia riscattato interpretando Tony Stark alias Iron Man.

Voglio parlare del passato, del presente e del futuro. Il passato per me era di 30 anni di dipendenza, immoralità e disperazione...altrimenti noto come "Il lavoro dell'attore su se stesso!". Il presente è questo momento di gloria per tutti noi e il futuro...che è sempre incerto, ma guardando questi amici dietro di me sembra che dopo tutto le cose possano rallegrarsi. Nessuno di noi è in competizione con gli altri. Siamo tutti in competizione per gli altri e per voi. Se interpreti un supereroe in uno di questi film, e funziona, diventi una grande star! Ma è qualcosa di...è...insignificante. A meno che tu non lo usi per ottenere qualcosa di più alto, devi seguire le indicazioni dei tuoi colleghi, dalla tua famiglia e, occasionalmente, anche di un vero regista.

L'attore fa riferimento a Don Cheadle che era al suo fianco durante il discorso, l'attore ha interpretato "Miles Davis" in Miles Ahead del 2015, un biopic sulla leggenda del jazz, che Cheadle ha anche diretto. Downey ha continuato paragonando il dirigere un film dell'UCM ad un "crogiolo", aggiungendo che si esce dall'esperienza come "acciaio o polvere". Ha anche invitato la Marvel a perseguire una maggiore diversità, facendo riferimento ad Anna Boden, prima regista donna dell'UCM che, insieme al suo partner di lunga data Ryan Fleck, sta dirigendo Captain Marvel, che è attualmente in lavorazione.

Ora almeno la metà di un team di registi sono donne. Fare questi film è diventato talmente pesante che è chiaramente un lavoro da donna. E' essenzialmente una gestazione. Ma noi non sappiamo come affrontarla. Wakanda ha segnato la strada nel modo più giusto. A questo proposito Wakanda Forever!, posso farlo come uomo di colore onorario: Tropic Thunder, 2008! Questo è l'UCM, proprio di fronte a voi. Si tratta di lottare per l'uguaglianza. L'idea è di creare uno spazio per il successo degli altri, e superare le nostre aspettative.

Downey ha concluso il suo discorso affermando che questi film sono "metafore di come dovrebbe essere il nostro mondo, o potrebbe essere un giorno, se combattiamo per questo". L'attore ha anche elogiato il regista di Iron Man e Iron Man 2, Jon Favreau, definendolo "l'uomo che ha iniziato tutto" aggiungendo che Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts è stata la "First Lady di Marvel", ma che ora ce ne sono molte.

