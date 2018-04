Show Dogs: trailer italiano, foto e poster della commedia di Raja Gosnell

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 aprile 2018

Show Dogs: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Raja Gosnell nei cinema italiani dal 10 maggio 2018.

Dopo Beverly Hills Chihuaua e Sansone, il 10 maggio approda nei cinema Show Dogs - Entriamo in scena, un'altra commedia live-action per famiglie con cani "parlanti" che ci racconta di un'indagine sotto copertura dell'FBI durante un concorso di bellezza per cani.





Max, cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a partecipare sotto copertura ad essa per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del suo partner umano Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog” imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.

"Show Dogs - Entriamo in scena" è diretto dallo specialista in commedie Raja Gosnell, già regista dei due Scooby-Doo live-action, della commedia Beverly Hills Chihuaua e delle due incursioni live-action dei Puffi.

Il cast "umano" del film include Will Arnett, il partner del Rottweiler Max, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett e Andy Beckwith.

Il film per l'edizione italiana vanta un cast di doppiatori d'eccezione che include: Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso e Marco Bocci e la partecipazione di Ale e Franz, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Benji e Fede, Giulio Berruti, Rossella Brescia, Fabio Canino, Carlo Conti, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara, Chiara Francini, Nino Frassica, Lino Guanciale, Valeria Marini, Marco Masini, Rocio Munoz Morales, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Francesco Pannofino.