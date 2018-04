LAIKA, Jackman, Saldana e Galifianakis per il nuovo film in stop motion

Di Federico Boni mercoledì 25 aprile 2018

Il regista di ParaNorman per il nuovo titolo della LAIKA.

Dopo Coraline, ParaNorman, Boxtrolls e Kubo, la LAIKA ha annunciato l'arrivo del suo 5° film in stop motion, con produzione avviata e prossima distribuzione targata Annapurna Pictures. Ad annunciare la novità di giornata il presidente Travis Knight, fresco regista di Pacific Rim 2, e Megan Ellison, fondatrice e CEO di Annapurna Pictures.

Film Five, questo il titolo provvisorio, è stato descritto come un progetto pieno di umorismo, cuore e con un profondo messaggio di accettazione. Un'adventure-comedy diretta da Chris Butler, regista dello splendido ParaNorman, e con un cast di doppiatori composto da Hugh Jackman, Zoe Saldana e Zach Galifianakis.

"Il nostro prossimo film rappresenta un cambiamento evolutivo per la LAIKA. È un ponte emozionante per il nostro futuro. Il regista Chris Butler e i maghi della LAIKA hanno realizzato un'opera d'arte in movimento, stratificata nello spirito, nella fantasia e nell'anima. Inoltre è davvero, davvero divertente. È un privilegio collaborare con Megan e il suo team eccezionale di Annapurna per portare questa bellissima storia originale al mondo", ha detto Knight. La Ellison ha poi aggiunto: "Siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con Travis e il fantastico team di LAIKA. Apprezziamo la loro fiducia e non vediamo l'ora di divertirci insieme."

Fonte: Comingsoon.net