John Wick 3: nuove immagini ufficiali e dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro giovedì 20 dicembre 2018

John Wick 3: tutte le informazioni sul film d'azione di Chad Stahelski nei cinema americani dal 17 maggio 2019.

Nuove immagini e dettagli sulla trama di John Wick 3: Parabellum sono stati condivisi online grazie a Entertainment Weekly. Secondo il protagonista Keanu Reeves, il terzo e ultimo film della trilogia riprenderà proprio dove l'ultimo si era interrotto. Sembra che l'azione crescerà in maniera sostanziale ora che Wick ha una taglia da 14 milioni di dollari sulla sua testa, dopo aver sfidato i leader delle maggiori organizzazioni malavitose mondiali e infranto le regole dell'hotel Continental.

La prima delle immagini di "John Wick 3" ritrae Keanu Reeves sotto una pioggia battente in una strada affollata, mentre la seconda immagine mostra Reeves insieme alla co-protagonista Halle Berry, che nel sequel interpreta la misteriosa Sophia, affiancati da due cani di razza pastore belga Malinois.

Per quanto riguarda i nuovi dettagli della trama, Keanu Reeves ha rivelato che il personaggio Sophia di Halle Berry è un'amica di lunga data a cui Wick si rivolge per chiedere aiuto. In "John Wick 3" i due si incontrano in Medio Oriente. Anche Chad Stahelski fa luce sui due cani che Sophia porta con sé. Apparentemente i due cani saranno al centro di una importante scena d'azione del film.

Considerando che il cucciolo di John era il simbolo di sua moglie, i due cani di Halle sono il simbolo di qualcuno che ha perso. I suoi assistenti cani...funzionano molto bene tatticamente.

Oltre al personaggio Sophia di Halle Berry, "John Wick 3" presenterà anche Anjelica Huston come "qualcuno che è stato responsabile dell'educazione (di Wick) e della sua protezione", dice il regista Chad Stahelski. Il regista ha continuato speigando che il sequel è "un po 'una storia di origine" e che ci sarà molto sangue, suggerendo che potremmo vedere il più alto body count del franchise. "John Wick 3" esce nei cinema il 17 maggio 2019.

John Wick 3: nuovo poster svela logo ufficiale

Il logo ufficiale di John Wick 3 è stato rivelato in un nuovo teaser poster mostrato all'expo Brand Licensing Europe.

L'ultimo poster di "John Wick 3" invece di riportare il sottotitolo "Capitolo 3", come per il secondo film, riporta un semplice John Wick III.

Keanu Reeves ha confermato all'inizio di quest'anno che il film è intitolato Parabellum, ma sinora non abbiamo visto questa dicitura in nessuno dei materiali promozionali, incluso questo nuovo poster.

"John Wick 3" vedrà Keanu Reeves contro un'orda di assassini che stanno cercando di mettere le mani sull'enorme taglia in palio. Oltre alle immagini ufficiali di Reeves, la produzione ha anche pubblicato foto degli altri personaggi del film: la Sofia di Halle Berry, lo Winston di Ian McShane e il Bowery King di Laurence Fishburne.

"John Wick 3" è ultimo film della trilogia, ma non significa che ci sarà la pòssibilità di rivedere Keanu Reeves nei panni del letale killer. Lo studio sta attualmente sviluppando una serie tv intitolata The Continental, che esplorerà il misterioso hotel per killer della trilogia. È stato anche riferito che uno spin-off al femminile intitolato Ballerina è in lavorazione. C'è quindi la possibilità che Reeves faccia capolino in entrambi i progetti. "John Wick 3" esce nei cinema il 17 maggio 2019.

John Wick 3: nuova immagine ufficiale con Keanu Reeves a cavallo

Disponibile via Twitter una nuova immagine ufficiale di John Wick 3, che mostra Keanu Reeves che esegue una scena di stunt a cavallo. Il sequel ha iniziato le riprese a New York questa estate e da allora abbiamo potuto godere di una valanga di foto e video dal set.

Il filmato trapelato durante l'estate include dettagli su ciò che viene mostrato nell'ultima foto ufficiale di "John Wick 3". L'immagine presenta una moto dietro a Keanu Reeves che cerca di scappare a cavallo attraverso le strade trafficate di automobili di New York. Nei video trapelati in precedenza abbiamo visto Reeves scontrarsi con uno degli aggressori in moto freddandolo con un colpo alla testa.

"John Wick 3" riprende le fila subito dopo l finale della seconda puntata della serie, con Keanu Reeves in fuga da quasi tutti gli assassini del Nord America che tentano di farlo fuori per una cospicua taglua. In una recente intervista il regista Chad Stahelski ha fornito alcuni indizi criptici sulla trama del sequel.

Cavalli, cani, gatti, un corvo, un gruppo di piccioni, un inseguimento in moto, un inseguimento di auto, Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, fucili a pompa e ninja.

"John Wick 3" arriva nelle sale nei cinema il 17 maggio 2019 e ritroverà Laurence Fishburne nel ruolo di Bowery King, un boss del sottobosco criminale e Anjelica Huston nel ruolo di leader della tavola alta del crimine. Inoltre Mark Dacascos e Jason Mantzoukas sono stati scelti rispettivamente come i killer Zero e Tick Tock Man. Anche Halle Berry è a bordo in un ruolo ancora misterioso. Chad Stahelski dirige da una sceneggiatura del creatore del franchise, Derek Kolstad, con la terza puntata che concluderà il franchise di "John Wick".

John Wick 3: nuova immagine ufficiale con Ian McShane e Laurence Fishburne

Disponibile una nuova immagine ufficiale di John Wick 3 le cui riprese sono attualmente in corso. Questo finale della trilogia di "John Wick" vedrà ancora una volta Keanu Reeves protagonista.

La nuova foto presenta lo Winston di Ian McShane che ha fatto parte della serie fin dall'inizio ritratto accanto al Bowery King di Laurence Fishburne in piedi su un tetto. Il personaggio di Fishburne è stato presentato in John Wick - Capitolo 2 e ha svolto un ruolo cruciale nel film. Lui e Winston non si sono mai incontrati durante gli eventi del sequel, ma sembra che stiano per incrociarsi direttamente questa volta.

"John Wick 3" ufficialmente intitolato John Wick 3: Parabellum è pronto a concludere il viaggio cinematografioc del personaggio con Lionsgate che sta attualmente sviluppando anche una serie tv intitolata The Continental che esplorerà il misterioso e intrigante hotel riservato ai killer visto nei film. Lo studio ha in sviluppo anche lo spin-off Ballerina con protagonista una John Wick al femminile.

Chad Stahelski, che ha co-diretto il primo film con David Leitch e ha girato in solitaria il "Capitolo 2", torna alla regia del terzo episodio. Il cast comprende anche Lance Reddick, Ruby Rose, Common, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Jason Mantzoukas e Halle Berry. "John Wick 3" riprenderà dopo la conclusione del secondo film, con Winston che concede a Wick un vantaggio di un'ora prima di attivare un contratto da 14 milioni di dollari sulla testa dell'ex killer prezzolato.

"John Wick 3: Parabellum" arriverà nelle sale il 17 maggio 2019.

John Wick 3: nuovi video e foto dal set con Keanu Reeves a cavallo

Dsiponibili online nuovi video e foto dal set di John Wick 3 che mostrano Keanu Reeves in sella ad un cavallo per una impegnativa scena di stunt. È stato recentemente annunciato che il film finale della trilogia sarà ufficialmente intitolato John Wick 3: Parabellum.

Le nuove foto e video trapelati dal set di John Wick 3 mostrano Keanu Reeves a cavallo affiancato dalla sua controfigura e ancora Reeves a cavallo, ma questa volta fissato ad una imbracatura di sicurezza mentre esegue una pericolosa scena di stunt con un assalitore in motocicletta. Reeves sta cavalcando mentre cerca di sfuggire all'avversario, e anche senza effetti speciali ed effetti sonori, l'impatto è davvero notevole.

Il franchise di John Wick è venuto fuori dal nulla per diventare un franchise d'azione e thriller molto acclamato. In questo terzo film Wick è in fuga con una taglia di 14 milioni di dollari sulla testa, il che significa che ci saranno nemici in tutto il mondo che cercano di mettere le mani su di lui e la taglia. John Wick 3 porterà il personaggio fuori da New York e in giro per il mondo in cerca di un posto sicuro.

John Wick 3 uscirà nei cinema americani il 17 maggio 2019 diretto da Chad Stahelski (John Wick 2), scritto da Derek Kolstad e interpretato anche da Halle Berry nei panni di un misterioso personaggio di nome Sofia.







John Wick 3: Keanu Reeves rivela il titolo ufficiale

Keanu Reeves ha rivelato il titolo ufficiale di John Wick 3. La serie è iniziata con il "John Wick" originale seguito da John Wick: Capitolo 2. Si pensava che il terzo film sarebbe stato stato intitolato "Capitolo 3", ma Keanu Reeves ha invece rivelato che il titolo ufficiale dell'ultimo film del franchise sarà John Wick 3: Parabellum.

Durante una recente intervista Keanu Reeves non solo ha rivelato il titolo, ma ha anche spiegato che il significato dietro questo titolo è in linea con la tradizione del franchise di John Wick.

Preparati alla guerra, fa parte della famosa frase "Si vis pacem, para bellum", che si traduce in "Se vuoi la pace, preparati alla guerra".

Alla fine di "John Wick: Capitolo 2", il killer di Reeves è stato bandito dal Continental per aver ucciso un membro della tavola d'onore del crimine all'interno dell'hotel, considerato territorio neutro. Winston (Ian McShane) gli ha dato un vantaggio, anche se non ha potuto impedire che un contratto da 14 milioni di dollari fosse piazzato sulla testa di Wick, che doverà combattere per uscire da New York se vuole restare vivo.

Il regista Chad Stahelski pare abbia in sorprese in serbo per "John Wick 3: Parabellum", in uscita il 17 maggio 2019. Sappiamo che Halle Berry è stata scelta come una delle protagoniste del terzo capitolo e anche se il suo personaggio resta un mistero, Reeves ha rivelato qualche dettaglio.

Sì, John Wick sta combattendo per la sua vita e pensa che il personaggio di Halle Berry abbia qualche informazione per lui. I due hanno un passato e sono coinvolti con la "tavola d'onore", questa sorta di entità sovrana.

Le riprese di "John Wick 3" sono iniziate a maggio sotto la direzione di Chad Stahelski, che ha co-diretto il primo film con David Leitch e ha diretto in solitaria il sequel. Il cast comprende anche Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Tiger Hu Chen, Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, con Hiroyuki Sanada a bordo come antagonista principale.

John Wick 3: prima immagine ufficiale di Halle Berry

Con riprese in corso per John Wick 3 arriva la prima immagine ufficiale di "Sofia" il misterioso personaggio interpretato da Halle Berry. Il coinvolgimento di Berry nel progetto è stato annunciato il mese scorso, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni. Finora sappiamo che lei è una killer e non l'antagonista principale, il che porta a credere che potrebbe essere una potenziale alleata di Wick. La nuova foto, che presenta Berry che cammina con due cani di grossa taglia, è accompagnata dal titolo: "Una donna con una missione, Halle Berry è Sofia in John Wick 3".

Il primo film di John Wick è stato un successo a sorpresa sfiorando i 90 milioni d'incasso in tutto il mondo da un budget di 20 milioni. John Wick 2 ha raddoppiato il budget (40 milioni) incassando in tutto il mondo di oltre 170 milioni. John Wick 3 sarà il terzo e ultimo film del franchise, anche se il regista Chad Stahelski continuerà ad esplorare il mondo di Wick in una serie tv spin-off.

John Wick 3 uscirà nelle sale il 17 maggio 2019.

John Wick 3: nuovi video dal set con Keanu Reeves e Laurence Fishburne (SPOILER)

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul film "John Wick 3".

Alcuni nuovi video dal set di John Wick 3 sono trapelati online e mostrano scene chiave con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Le riprese della terza puntata del franchise di John Wick hanno preso il via poche settimane fa a New York.

Il primo dei nuovi video di "John Wick" 3 mostra Keanu Reeves nei panni di Wick ferito, riverso sul marciapiede e all'apparenza non in gardo alzarsi mentre nei pressi un uomo si alza da quello che appare com un incidente in moto e sembra intenzionato a finire Wick (scopriamo nelle altre immagini che si tratta del killer "Zero" interpretato da Mark Dacascos).

Un altro dei nuovi video di "John Wick 3" mostra invece Laurence Fishburne nei panni di Bowery King boss del crimine e alleato di Wick, che lascia una colomba bianca mentre è in compagnia di alcuni uomini sotto la pioggia. Da questo video sembra che King Bowery non arriverà vivo alla fine di questo terzo e ultimo film. Dopo che la colomba bianca è stata liberata, uno degli uomini prende una spada e colpisce Fishburne con due fendenti, a meno che il regista Chad Stahelski non abbia in serbo un colpo di scena il destino del personaggio di Fishburne appare segnato.

"John Wick 3" presenta anche Halle Berry come un nuovo killer di nome Sofia. Mentre inizialmente si pensava che sarebbe stata un'antagonista, in realtà il personaggio è un'alleata di Wick. Oltre a Berry, "John Wick 3" include anche Anjelica Huston nei panni del "Direttore", Jason Mantzoukas come il killer "Tick Tock Man" e Asia Kate Dillon interpreta "L'Arbitro". L'uscita di John Wick 3 è fissata al 19 maggio 2019.











John Wick 3: nuovi video e foto dal set con Keanu Reeves

Disponibili su Instagram nuove immagini e alcuni video dal set di John Wick 3 che includono anche il nuovo cane del personaggio di Keanu Reeves introdotto in John Wick 2.

Il regista Chad Stahelski e lo sceneggiatore Derek Kolstad sono tornati e questa volta hanno in programma di espandere l'universo di John Wick. Una sinossi di "John Wick 3" lo descrive come in fuga per trovare una via d'uscita da New York. I precedenti film di John Wick hanno incassato 260 milioni di dollari in tutto il mondo creando di fatto un nuovo franchise action che si concluderà con questo terzo capitolo.

In una delle nuove foto Keanu Reeves viene mostrato con la sua nuova coprotagonista, Halle Berry. Non si sa molto sul ruolo dell'attrice al momento. Tutto ciò che si sa è che il nome del suo personaggio è Sofia che pare sia una madre con un bambino piccolo. Altri personaggi dei film precedenti, come l'Ares di Ruby Rose e il Winston di Ian McShane, appariranno nel nuovo film e ci sono voci secondo cui questa nuova puntata potrebbe includere scenari asiatici.











John Wick 3: annunciato il cast ufficiale

Annunciato il cast completo di John Wick 3 che rivela alcuni volti familiari e nuovi nemici. Keanu Reeves ha ridato slancio alla sua carriera accettando il ruolo di protagonista nel cult d'azione John Wick del 2014. Il film diretto da Chad Stahelski e David Leitch è stato un successo tale da giustificare un John Wick 2 stavolta diretto da Stahelski in solitaria, sequel che ha bissato il successo dell'originale aprendo la strada ad un terzo ed ultimo capitolo, in cui Wick è di nuovo in fuga braccato da un'intera comunità di assassini professionisti. Da John Wick a Léon - 12 killer al cinema 12 killer per 12 film che vedono al centro della trama letali sicari pofessionisti. John Wick - Capitolo 3 ha aggiunto nuovi nome al suo cast come confermato dall'account Twitter ufficiale del film. Sono quindi a bordo Anjelica Huston (La famiglia Addams), Asia Kate Dillon (Orange is the New Black), Mark Dacascos (Agents of S.H.I.E.L.D.) e Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine). La Huston interpreterà il "Direttore" della tavola d'onore del crimine mentre la Dillon sarà "L'Arbitro". Dacascos interpreterà un assassino di nome "Zero", mentre Mantzoukas interpreterà un altro probabile assassino soprannominato "Tick Tock Man". Il sito THR ha anche rivelato che i protagonisti dell'action The Raid - Redenzione, Yayan Ruhian e Cecep Arif Rahman, si sono uniti al cast come assassini professionisti insieme al Tiger Hu Chen di Man of Tai Chi (esordio alla regia di Kenau Reeves). Per John Wick 3 sono stati anche confermati in precedenza Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick che torneranno nei loro ruoli, mentre restano da confermare Common, Ruby Rose e Hiroyuki Sanada.

John Wick 3: nuovo motion poster del sequel con Keanu Reeves

è in piena fase di riprese e la produzione il 17 maggio ha condiviso su Twitter un motion poster che ricorda ai fan che manca un anno all'uscita del film, previsto nelle sale il 17 maggio 2019. L'account Twitter ufficiale di John Wick 3 ha condiviso il motion poster accompagnato da una breve didascalia che recita: "Ci vediamo...5.17.19". Chad Stahelski torna a dirigere la terza e ultima puntata della trilogia di John Wick, il regista in passato ha detto che in questo terzo film la posta in gioco è molto più alta. Il Wick di Keanu Reeves è in fuga e ha bisogno di lasciare New York, purtroppo c'è una enorme taglia sulla sua testa, il che renderà le cose un tantino complicate come spiega la trama ufficiale a seguire.



John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due ragioni...è alla ricerca di un contratto globale da 14 milioni di dollari per la sua vita, e per aver infranto una regola fondamentale: prendere una vita entro i confini dell'Hotel Continental. Wick ha ucciso un membro alla tavola d'onore del crimine che ha ordinato il contratto aperto e decretato la condanna a morte dell'affiliato. Il manager del Continental, Winston, ha concesso a Wick un'ora prima che la "scomunica" diventasse ufficiale. L'affilizione è stata quindi revocata, con John bandito da tutti i servizi e isolato dagli altri membri. John a questo punto usa tutti mezzi ancora a disposizione per rimanere in vita, mentre combatte e uccide per riuscire ad uscire vivo da New York.

Il regista Chad Stahelski ha recentemente parlato di cosa avrebbe voluto realizzare nel capitolo finale del franchise. Stahelski ha osservato che voleva sistemare alcuni degli aspetti che non erano stati in grado di coprire nel "Capitolo 2". I fan potranno dare un'occhiata più approfondita a come funzionano le cose nella New York sotterranea così come su scala globale.

Per quanto riguarda il terzo film vogliamo, non tanto pensare più in grande, ma mostrare più intrghi a livello globale...Sento come se ci fossero tutte queste sottigliezze che ho evitato nel secondo film che avrei piacere di riprendere nel Capitolo 3, per mostrare il ​​funzionamento interno di diverse parti di New York.

John Wick 3 come ha detto il regista alzerà la posta in gioca, amplierà il lato "internazionale" della trama e assisteremo ad una furiosa battaglia finale coreografata con la consueta maestria, tutti elementi che speriamo rendano questo terzo e ultimo capitolo non solo memorabile, ma il migliore del franchise.



John Wick 3: riprese iniziate e prime foto dal set

John Wick 3 ha ufficialmente iniziato la produzione. Il direttore della fotografia Dan Laustsen, che ha lavorato a John Wick 2 e più recentemente ha lavorato con Guillermo Del Toro nel film Premio Oscar The Shape of Water - La Forma dell'Acqua ha annunciato su Instagram che le riprese hanno preso il via. Sull'account di Laustsen sono state pubblicate un paio di foto dal set, una delle quali mostra Keanu Reeves in uno scenario piuttosto suggestivo. Keanu Reeves è tornato a vestire per l'ultima volta i panni del letale killer John Wick. Anche il regista Chad Stahelski è di nuovo al timone. Stahelski ha diretto in solitaria anche John Wick 2, dopo aver co-diretto il primo John Wick con David Leitch, che da allora ha diretto in solitaria Atomica Bionda e Deadpool 2. Il cast di John Wick 3 include Common, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Ian McShane e Lance Reddick con l'aggiunta du Hiroyuki Sanada nei panni del villain principale del film. In John Wick 3 il personaggio di Reeves è in fuga. In seguito agli eventi del secondo film è stato bandito a seguito di un contratto globale di 14 milioni di dollari per la sua eliminazione. Wick Ha anche infranto una regola sacra, non uccidere entro i confini dell'Hotel Continental. Wick ha ucciso un membro alla tavola d'onore del crimine che ha ordinato il contratto aperto e decretato la condanna a morte dell'affiliato. Il manager del Continental, Winston, ha concesso a Wick un'ora prima che la "scomunica" diventasse ufficiale. L'affilizione è stata quindi revocata, con John bandito da tutti i servizi e isolato dagli altri membri. John a questo punto usa tutti mezzi ancora a disposizione per rimanere in vita, mentre combatte e uccide per riuscire ad uscire vivo da New York, ma dove è diretto? Voci non confermate parlano di una tappa in Giappone. John Wick 3 arriva nelle sale il 17 maggio 2019.

John Wick 3: svelato il titolo ufficiale di lavorazione

E' stato rivelato il titolo di lavorazione di John Wick 3, l'atteso terzo film del franchise d'azione con portagonista Keanu Reeves. Il titolo provvisorio utilizzato per la produzione è Parabellum, nome coniato in Germania e tratto dalla frase latina "si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra". Parabellum è anche il nome di una pistola automatica cal. 9 mm di fabbricazione tedesca, di un fucile mitragliatore sovietico e di speciali cartucce rinforzate, insomma un titolo decisamente adeguato. Dopo il successo al botteghino di John Wick 2, che ha fruttato quasi 170 milioni di dollari da un budget di 40 milioni, è stato rapidamente annunciato dal regista Chad Stahelski che era in preparazione una terza puntata. Il film è attualmente in produzione con una data di uscita prevista per il 19 maggio 2019. Stahelski ha rivelato che John Wick 3 sarà l'ultimo capitolo della serie e ha anche notato che il film esplorerà il passato del protagonista chiudendo il cerchio e completando così il franchise dal punto di vista narrativo. Anche se John Wick 3 sarà il film finale della serie, Lionsgate ha annunciato che sta sviluppando un film con un protagonista femminile intitolato Ballerina che amplierà ulteriormente l'universo di John Wick. Recentemente è stato anche riportato che Starz sta sviluppando una serie televisiva ambientata nell'universo di John Wick intitolata The Continental incentrata sull'hotel per killer professionisti visto nel film.

John Wick 3: primo teaser poster e sinossi ufficiale dal CinemaCon

Dal CinemaCon di Las Vegas, Lionsgate ha pubblicato un teaser poster e una sinossi ufficiale per l'atteso sequel d'azione John Wick 3. L'attore Keanu Reeves ha interpretato diversi personaggi entrati nell'immaginario collettivo, dagli esordi con il Ted 'Theodore' Logan di Bill & Ted's Excellent Adventure passando per lo Johnny Utah di Point Break e arrivando all'iconico Neo di Matrix e l'esorcista John Constantine nell'omonimo horror. Ora dopo un periodo non proprio entusiasmante, segnato anche dal flop 47 Ronin e dall'esordio alla regia con Man of Tai Chi, è arrivato finalmente un altro ruolo iconico, quello di John Wick, un letale killer prezzolato in pensione che torna in azione per vendetta per un franchise a sorpresa giunto al terzo capitolo. Dopo aver violato nel secondo film una regola mai infranta in precedenza, uccidere qualcuno che reclama rifugio nel territorio neutrale del Continental Hotel, ora John Wick deve combattere per uscire vivo da una città di New York dove ogni assassino vuole la sua testa.

John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due motivi...è l'obiettivo di un contratto globale sulla sua vita da 14 milioni di dollari, e per aver infranto una regola basilare: prendere una vita all'interno dei confini dell'Hotel Continental. La vittima era un membro alla tavola d'onore del crimine che ha ordinato il contratto aperto e decretato la condanna a morte dell'affiliato. John che doveva essere già stato giustiziato, respira ancora solo perché il manager del Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un'ora prima di essere ufficialmente "scomunicato". L'affilizione è stata revocata, John è quindi bandito da tutti i servizi e isolato dagli altri membri. John a questo punto usa tutti mezzi ancora a disposizione per rimanere in vita, mentre combatte e uccide per riuscire ad uscire vivo da New York.

Dopo l'ambientazione internazionale di John Wick 2, il terzo capitolo torna a svolgersi principalmente in quel di New York, almeno da quello che si evince dalla sinossi, che sembra smentire alcune notizie che davano riprese del film in location come Russia, Canada, Giappone e Spagna, ma non è detto che John Wick 3, previsto in uscita per il 19 maggio 2019, all'interno della trama non includa anche scenari internazionali.

