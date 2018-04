Galline in Fuga, la Aardman lavora al sequel

Di Federico Boni giovedì 26 aprile 2018

Galline in Fuga 2 si farà.

Sono passati 18 anni dall'uscita in sala di Galline in Fuga, gioiello in stop motion diretto da Peter Lord e Nick Park. Costato 45 milioni di dollari, e in grado di incassarne 224,834,564 in tutto il mondo, il film venne candidato persino ai Golden Globe, nella categoria 'best comedy or musical'.

Ebbene la Aardman sta ufficialmente lavorando ad un sequel di Chicken Run. Parola dell'Hollywood Reporter. StudioCanal e Pathè sono a bordo del porgetto. Sam Fell, nominato agli Oscar e ai BAFTA per ParaNorman del 2012 nonché regista dello storico flop Giù per il Tubo, dirigerà il tutto, con Paul Kewley produttore. Gli sceneggiatori originali Karey Kirkpatrick e John O'Farrell si sono riuniti per firmare lo script, mentre i co-fondatori della Aardman, Peter Lord e David Sproxton, faranno da produttori esecutivi.



Trama sconosciuta, così come la data d'uscita. Galline in Fuga è ad oggi ancora il maggior incasso in stop motion della storia del cinema, inflazione esclusa.