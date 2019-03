Stasera in tv: "Hitman: Agent 47" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 15 marzo 2019

Italia 1 stasera propone "Hitman: Agent 47", film d'azione del 2015 diretto da Aleksander Bach e interpretato da Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware e Ciarán Hinds.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Rupert Friend: Agente 47

Hannah Ware: Katia van Dees/90

Zachary Quinto: John Smith/Brian

Ciarán Hinds: Dr. Peter Litvenko

Thomas Kretschmann: Antoine LeClerq

Rolf Kanies: Dr. Delriego

Doppiatori italiani

Simone D'Andrea: Agente 47

Laura Lenghi: Katia van Dees

Alessio Cigliano: John Smith

Stefano De Sando: Dr. Peter Lintvenko

Francesco Prando: Antoine LeClerq

Mino Caprio: Dr. Delriego





Trama e recensione

Hitman: Agent 47 è incentrato su un killer d'elite (Rupert Friend) che è stato geneticamente concepito per essere la perfetta macchina per uccidere, ed è conosciuto solo dalle ultime due cifre del codice a barre che porta tatuato sulla nuca. "47" è il culmine di decenni di ricerca, un clone dei precedenti 46 agenti dotato di forza, velocità, resistenza e intelligenza che sfiorano il sovrumano. Il suo ultimo obiettivo è una mega-corporation intenzionata ad appropriarsi del segreto che si cela nel passato di "47" per creare un esercito di assassini le cui capacità raggiungerebbero livelli terrificanti. Alleatosi con una giovane donna, "47" affronta incredibili rivelazioni sulle proprie origini mentre si prepara ad un'epica battaglia con il suo mortale nemico.





Curiosità



Hitman: Agent 47 è basato sulla popolare serie di videogiochi creata dalla danese IO Interactive. Ci sono stati otto diversi capitoli del gioco usciti dal suo debutto nel 2000. Il franchise si ampliato in una serie di romanzi, prima di essere adattato nel film live-action Hitman del 2007. Timothy Olyphant ha interpretato il protagonista in quel primo adattamento con una storia che era solo vagamente basata sul gioco che lo ha ispirato. Sebbene stroncato da molti critici, il film si è dimostrato un successo al box-office con Timothy Olyphant che era in lizza per tornare in un sequel, ma il progetto venne cancellato durante la pre-produzione prima che potessero iniziare le riprese.



L'attore inglese Rupert Friend si è fatto notare per il ruolo di Mr. Wickham nel film del 2005 Orgoglio e pregiudizio in cui recitava con Keira Knightley. E' anche apparso in altri film drammatici come Il bambino con il pigiama a righe e The Young Victoria oltre ad aver interpretato Peter Quinn nella serie tv Homeland.



In precedenza, Paul Walker era designato ad interpretare il ruolo principale in questo film prima della sua morte improvvisa alla fine di novembre 2013.



Il film segna il debutto alla regia di Aleksander Bach.



C'è un riferimento diretto al franchise di videogiochi fatto in una breve scena in cui si vede una papera di gomma gialla che galleggia in una vasca da bagno insieme ad un tostapane parzialmente sommerso.



L'Agente 47 durante il film indossa l'uniforme di un agente di polizia, un travestimento utilizzato per facilitare sua fuga e un riferimento ai videogiochi di Hitman.



La posa dell'Agente 47 fa mentre esce da un ascensore all'inizio del film, guardando in avanti e incrociando il braccio sul petto mentre tiene le pistola, ricorda le immagini promozionali utilizzate in tutto il franchise di videogiochi di Hitman, ma il "sangue sulla manica" viene da una cover del videogioco Hitman: Absolution.



Nel mese precedente l'uscita del film, 20th Century Fox e IGN Entertainment hanno lanciato una campagna sui social media per trovare gli agenti Hitman dall'1 al 46. Tra le foto dei partecipanti al concorso, per lo più cosplay dell'Agente 47, ne sono state selezionate 46 e ai vincitori sono stata date ufficialmente le designazioni numeriche nel canone Hitman.



Il concept di una ragazza che ha abilità da super-killer e ricercata da una società malvagia arriva direttamente dalla trama del videogioco Hitman: Absolution.



Rupert Friend si è ferito accidentalmente durante una scena mentre sparava un proiettile a salve. Il bossolo rovente è rimbalzato sul pavimento e lo ha colpito alla testa, ustionandolo leggermente.



L'auto che l'Agente 47 guida nel film è una Audi RS7 Sportback del 2013.



Durante una serie di rapide inquadrature, un uomo può essere visto in possesso di un controller per videogiochi Sony PlayStation. La maggior parte dei primi giochi di Hitman erano disponibili per PlayStation 2.



Gli aggressori mascherati usano carabine semiautomatiche Beretta CX 4 Storm.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassti nel mondo circa 82.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami (Resident Evil, Hellboy, Wolverine - L'immortale, The Hurt Locker). Beltrami è alla sua seconda colonna sonora di un film basato su un videogame dopo il live-action Max Payne del 2008.

(Resident Evil, Hellboy, Wolverine - L'immortale, The Hurt Locker). Beltrami è alla sua seconda colonna sonora di un film basato su un videogame dopo il live-action Max Payne del 2008.

La colonna sonora include i brani: "Daybeu" di Maxwell Suited; "DB Vice" di Hot Toothpaste; "Girl from Uganda" di Les Baxter; "Night Patrol" di Two Wounded Birds; "Jungle" di Jamie N. Commons.



1. The Agent Program [4:48]

2. Car Chat [1:06]

3. Katia's Theme [1:20]

4. Point Blank [1:56]

5. Flashbacks [1:48]

6. 47 Knocks [2:35]

7. Night Swimming [1:05]

8. Tube Tumble [4:13]

9. The Powers of an Agent [2:03]

10. Towel Talk [2:05]

11. Sharp Dressed Manhunt [3:04]

12. Sensing Father [3:32]

13. Same As Me, Only Better [5:33]

14. Botanical Gardens [4:26]

15. Garage Escape [3:09]

16. Sharp Questions [1:24]

17. Harpooned [3:45]

18. Look Out for the Choppa [3:41]

19. Aftermath [3:41]

20. Camera Shy [2:13]





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]