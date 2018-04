Terminator 6: logo e titolo ufficiale dal CinemaCon 2018

Di Pietro Ferraro venerdì 27 aprile 2018

Svelati al CinemaCon di Las Vegas logo e titolo ufficiali del sequel "Terminator 6".

Paramount durante la sua presentazione al CinemaCon di Las Vegas ha rivelato alcuni artwork promozionali di Terminator 6, che rivelano il titolo semplicemente come Terminator. Uno degli artwork oltre a mostrare il design del titolo, presenta anche Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Hamilton riprenderà il suo iconico ruolo interpretato l'ultima volta in Terminator 2: Il giorno del giudizio, che ha segnato purtroppo l'ultima volta che abbiamo visto un film di Terminator all'altezza dell'originale.

E' stato rivelato che questo nuovo film ignorerà gli eventi dei successivi sequel e servirà invece come sequel diretto di "Terminator 2". Anche Arnold Schwarzenegger tornerà come il T-800. Recentemente l'attore ha subito un intervento chirurgico a cuore aperto da cui si sta riprendendo, quindi se tutto procede per il meglio a breve rivedremo l'attore di nuovo sul set. La Paramount ha recentemente annunciato uno slittamento delle riprese e della data di uscita del film, che da luglio 2019 e stata rinviata al 22 novembre 2019. È stato riferito che il ritardo della data di uscita non era correlato ai problemi di salute di Schwarzenegger, nonostante i tempi dell'annuncio coincidano.

Al cast si è recentemente unito Gabriel Luna, meglio conosciuto come il nuovo Ghost Rider nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.; l'attore interpreterà il nuovo Terminator che al momento non è chiaro se sarà un alleato o invece un antagonista come il T-1000. Il cast include anche Natalia Reyes (Lady, La Vendedora de Rosa), Diego Boneta (Scream Queens) e Mackenzie Davis (Blade Runner 2049).

James Cameron che ha diretto i primi due film della serie, ed è attualmente impegnato con i quattro sequel di Avatar, è a bordo come produttore esecutivo di Terminator 6. Al timone del film c'è Tim Miller, il regista di Deadpool, che dirigerà da una sceneggiatura di David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice). Cameron l'anno prossimo rientrerà in possesso della maggior parte dei diritti del franchise e quindi il suo controllo sul film sarà pressoché totale, questa sembra una grande notizia considerando che con Terminator Genisys il franchise sembrava ormai pronto al pensionamento.

It appears Paramount and @Skydance revealed the title for what we've all been calling T6. At CinemaCon in Las Vegas, promotional art hangs with the new title: "TERMINATOR"! This will be a direct sequel to T2 and will star Arnold and Linda Hamilton! @JimCameron #TimMiller pic.twitter.com/04qAhdtM44 — The Arnold Fans (@TheArnoldFans) 26 aprile 2018

Fonte: Screenrant