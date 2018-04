Ogni Giorno: trailer italiano del dramma fantasy con Angourie Rice e Justice Smith

Di Pietro Ferraro venerdì 27 aprile 2018

Ogni Giorno: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantasy di Michael Sucsy nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Eagle Pictures il 14 giugno porta nei cinema italiani Ogni Giorno, dramma fantasy a tinte romance del 2018 diretto da Michael Sucsy (La memoria del cuore), scritto da Jesse Andrews (Quel fantastico peggior anno della mia vita) e basato sul romanzo omonimo di David Levithan.

Il film è interpretato da Angourie Rice (Spider-Man: Homecoming) nel ruolo della sedicenne Rhiannon, che si innamora di un'anima errante che si sveglia ogni mattina in un corpo diverso.





Ogni giorno racconta la storia di Rhiannon, una ragazza di 16 anni innamorata di “A”, l’anima gemella che ogni giorno abita un corpo differente. Grazie alla loro sintonia, Rhiannon e A si incontrano tutti i giorni, senza sapere cosa o chi avranno di fronte il giorno successivo. Col crescere del loro sentimento, realizzare di dover amare una persona differente ogni 24 ore diventa sempre più impegnativo, fino quando saranno costretti a prendere una decisione che cambierà le loro vite per sempre. Dopo Il sole a mezzanotte un’altra coinvolgente storia d’amore che vi travolgerà e vi lascerà dentro qualcosa.

Il cast è completato da Justice Smith, Lucas Jade Zumann, Jacob Batalon, Colin Ford, Owen Teague, Maria Bello, Michael Cram e Debby Ryan.

Al bestseller "Every Day" sono seguiti un racconto prequel "Six Earlier Days", il romanzo "Another Day" che racconta la storia dal punto di vista di "A" e si attende un sequel intitolato "Someday".