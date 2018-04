Star Trek 4, S.J. Clarkson prima donna regista della saga

Di Federico Boni venerdì 27 aprile 2018

S.J. Clarkson sarà la prima donna regista nella storia di Star Trek.

Simon Pegg fornisce un aggiornamento sullo Star Trek di Quentin Tarantino Lo Star Trek di Quentin Tarantino è in fase di sviluppo, lo conferma Simon Pegg. Star Trek 4 andrà incontro ad una storica prima volta nella storia della saga. S.J. Clarkson, parola di Variety, sarà infatti la prima donna regista del franchise.

Regista inglese, la Clarkson ha diretto episodi di Doctors, Casualty, EastEnders, Footballers' Wives, Life on Mars, Heroes, House, Dexter, Ugly Betty e più recentemente Jessica Jones, Vinyl, The Defenders e Collateral. Star Trek la vedrà debuttare sul grande schermo.

Il futuro del franchise è stato messo in discussione dopo l'uscita di Star Trek Beyond, quando due attori, Anton Yelchin e Leonard Nimoy, sono morti. J.J. Abrams ha poi abbracciato Quentin Tarantino in fase di scrittura, ridando vita al franchise. Scritto da JD Payne (Godzilla vs Kong) e Patrick McKay (Beyond), Star Trek 4 vedrà Kirk incontrare suo padre grazie ad un viaggio nel tempo, con Chris Hemsworth di nuovo della partita dopo la prima e unica apparizione nel 2009.

Incassati 385.7 milioni di dollari con il reboot, la Paramount ne ha poi rastrellati altri 467.4 con Into Darkness e 343.5 con Beyond.

