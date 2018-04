Scegli la tua avventura, la 20th Century Fox porta al cinema il film interattivo

Di Federico Boni venerdì 27 aprile 2018

La Fox punta all'interazione diretta con il pubblico in sala per il proprio futuro.

La 20th Century Fox ha annunciato al CinemaCon che utilizzerà la tecnologia CtrlMovie di Kino Industries per l'adattamento cinematografico di Choose Your Own Adventure, iconica serie di libri anni '80 che ha venduto oltre 265 milioni di copie in tutto il mondo.

La tecnologia CtrlMovie consentirà al pubblico in sala di controllare le azioni dei personaggi del film, utilizzando l'app sviluppata e creata da Kino. Questo sarà il primo film di una potenziale partnership multi-film che utilizzerà questa innovativa tecnologia. Usando l'app, gli spettatori voteranno di fatto per decidere cosa far fare ai personaggi nei punti cruciali della narrazione. Ciò significa che lo stesso film avrà una trama, un finale e uno sviluppo differenti a seconda delle scelte prese a maggioranza dal pubblico. Il tutto senza interruzioni nei confronti della narrazione. Il rischio, appare evidente, è che sorga il caos in sala.

John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Greg Berlanti e Sarah Schechter di Berlanti Productions e Shannon Gilligan di Chooseco, oltre all'editore del marchio Choose Your Own Adventure, produrranno il tutto, mentre I presidenti di Kino Industries Chady Eli Mattar, Scott C. Silver e Tobias Weber faranno da produttori esecutivi. Mike Ireland supervisionerà il progetto per 20th Century Fox.

Fonte: Comingsoon.net