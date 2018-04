Paramount conferma "Il principe cerca moglie 2" e altri progetti al CinemaCon 2018

Di Pietro Ferraro venerdì 27 aprile 2018

Paramount conferma "Il principe cerca moglie 2" e altri progetti durante la presentazione al CinemaCon 2018.

Paramount ha fatto tappa al CinemaCon di Las Vegas, dove lo studio ha colto l'occasione per confermare alcuni progetti in programma, tra cui il sequel Il principe cerca moglie 2 interpretato da Eddie Murphy, che si chiamerà Coming to America 2, e l'atteso A Quiet Place 2, sequel del thriller-horror campione d'incassi Un posto tranquillo di John Krasinski.

Terminator 6: logo e titolo ufficiale dal CinemaCon 2018 Il sesto film di Terminator riunirà Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger - Al cinema dal 22 novembre 2019

Paramount al CinemaCon ha proiettato un montaggio di vari logo cinematografici per confermare altri progetti annunciati tra cui il travagliato World War Z 2; il nuovo film di Dungeons & Dragons che speriamo ci faccia dimenticare il mediocre adattamento del 2000; il thriller fantasicentifico Gemini Man con Will Smith, che era in sviluppo presso Disney negli anni '90; Terminator 6 che proverà a rilanciare il franchise di James Cameron; Top Gun 2 con il ritorno del "Maverick" di Tom Cruise, l'ibrido animazione e live-action Sonic the Hedgehog; la commedia fantastica What Men Want e l'adattamento live-action Micronauts.

Jim Gianapoulos di Paramount ha parlato ai presenti in merito ai recenti problemi al box-office dello studio e al modo in cui pensano di cambiare le cose.

Non è un segreto che abbiamo avuto anni difficili al box-office, stiamo gettando le fondamenta...per consegnare a voi film per ogni pubblico possibile negli anni a venire.

Il principe cerca moglie 2 aka Coming to America 2 è stato annunciato lo scorso marzo dallo stesso Eddie Murphy che su Twitter parlava di una sceneggiatura in fase di stesura. Il tweet dell'attore includeva una foto di Vanessa Bell Calloway, che nel film interpretava la principessa Imani, la promessa sposa del principe africano Akeem di Murphy, che poi decide di partire per l'America in cerca del vero amore che poi troverà lavorando in un fast-food di New York.

In seguito Paramount ha confermato lo sviluppo del sequel "Coming 2 America" con il ritorno degli sceneggiatori originali Barry Blaustein e David Sheffield. Infine a settembre il progetto ha trovato un regista con Jonathan Levine (Warm Bodies, Fa' la cosa sbagliata) e un nuovo sceneggiatore con il Kenia Barris creatore della serie tv Black-ish.

Il principe cerca moglie uscito nel 1988 ha incassato 128 milioni di dollari, terzo film di maggior incasso di quell'anno dietro Chi ha incastrato Roger Rabbit? (156,4 milioni ) e al film Premio Oscar Rain Man (172,8 milioni).

Fonte: Variety