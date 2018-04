Avengers: Infinity War - nuova action figure "Hot Toys" dell'armatura Hulkbuster

Di Pietro Ferraro venerdì 27 aprile 2018

Hot Toys annuncia una nuova imponente action-doll dell'armatura Hulkbuster versioen "Avengers: Infinity War".

Il tanto atteso Avengers: Infinity War è finalmente arrivato sul grande schermo. Dieci anni e 18 film hanno preparato il terreno al climax dell'Universo Cinematografico Marvel in cui i supereroi più amati della Marvel si uniscono per combattere contro il Titano Pazzo Thanos. In quel di Wakanda, dove si svolgerà la battaglia "clou" del film, ci sarà anche la più potente arma nell'arsenale di Iron Man, l'armatura di Hulkbuster che torna in azione per proteggere Wakanda dall'esercito invasore di Thanos.

Visto l'evento epocale che si è consumato su grande schermo, Hot Toys non poteva esimersi dal riproporre a fan e collezionisti la versione "Infinity War" dell'armatura Hulkbuster con una nuova imponente figure denominata "Power Pose"e realizzata in scala 1:6.

Questa colossale figure realizzata in vinile è alta approssimativamente 50 cm e dispone di 18 funzioni di illuminazione a LED sparse per l'armatura con dettagli fantastici (occhi, reattore arc sul torace, repulsori su palmi delle mani, schiena e gambe. La colorazione ripropone l'iconico rosso metallizzato, oro e argento con effetti atmosferici, due paia di mani intercambiabili tra cui un paio a pugno e un paio rilassate. Il corpo è snodato in 6 punti: testa, braccia, polsi e vita.

Fonte: Hot Toys