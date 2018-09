Suspiria: nuovo teaser trailer italiano del remake di Luca Guadagnino

Di Pietro Ferraro martedì 11 settembre 2018

Suspiria: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake horror di Luca Guadagnino nei cinema americani dal 2 novembre 2018.

Videa ha reso disponibile un nuovo teaser trailer italiano del reamke Suspiria di Luca Guadagnino, che vi proponiamo insieme ad un nuovo character poster ufficiale del film che ritrae il Dr. Jozef Klemperer interpretato dall'attore Lutz Ebersdorf.

Venezia 2018: Suspiria, la recensione del film di Luca Guadagnino Atteso e al tempo stesso temuto, Suspiria di Luca Guadagnino ha raccolto applausi e fischi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Germania anni ‘70, una ballerina americana si iscrive alla Tanz Akademie per seguire i suoi prestigiosi corsi di danza ma quando inizieranno a scomparire alcune ragazze scoprirà che l’istituto, fondato dalla potente e malvagia strega, la Mater Suspiriorum, è una copertura per lo studio delle scienze occulte.

Il cast del film include anche Dakota Johnson (la trilogia "Cinquanta Sfumature") nei panni della protagonista Susie Bannion, Chloë Grace Moretz in quelli di Patricia Hingle, Tilda Swinton come Madame Blanc / Helena Markos e Jessica Harper, la Susie Bannion del film originale nei panni di Anke.

Suspiria: nuovo poster e anteprima colonna sonora del remake di Luca Guadagnino

Il remake di Suspiria ha debuttato al Festival di Venezia con recensioni contrastanti e qualche fischio durante l'anteprima stampa. Nel frattempo Amazon Studios ha reso disponibile un nuovo poster del film e Thom Yorke dei Radiohead, che ha composto le musiche originali del film, ha reso disponibile via Twitter un'anteprima video della colonna sonora.

Yorke ha rilasciato anche un'intervista al sito The Hollywood Reporter in cui ha confessato di essersi sentito un po' sopraffatto dall'idea di rifare una delle colonne sonore horror più acclamate di tutti i tempi, la colonna sonora originale di Suspiria dei Goblin.

Ho fatto dei cenni al film originale "Suspiria". È stato un processo strano dall'inizio. Quando sono venuti per la prima volta a trovarmi, i produttori e [il montatore] Walter [Fasano], ho pensato che fossero pazzi, perché non avevo mai fatto una colonna sonora prima. E "Suspiria" è una di quelle colonne sonore leggendarie. Ci sono voluti alcuni mesi per contemplare l'idea.

Nonostante le sue riserve, Yorke alla fine ha accettato di musicare il film, ma ha optato per andare in una direzione completamente diversa con il suo approccio.

Ho guardato il film originale diverse volte, e l'ho adorato perché era di quel tempo, una colonna sonora incredibilmente intensa. Ovviamente Goblin e Dario hanno lavorato incredibilmente da vicino quando lo hanno fatto insieme. Ma era del suo tempo e non c'era modo di farvi riferimento in alcun modo. Non c'era modo a parte il fatto che ho trovato interessante l'utilizzo ripetitivo dei motivi, ancora e ancora e ancora. Una parte della tua mente implorava: "Per favore, non voglio più sentirlo. E' stato davvero grandioso. C'è un modo di ripetere nella musica che può ipnotizzare. Continuavo a pensare a me stesso come se stessi facendo degli incantesimi. Quindi quando lavoravo nel mio studio stavo facendo degli incantesimi. So che sembra davvero stupido, ma è in questo modo che pensavo alla musica. Era una specie di libertà che non avevo mai avuto prima. Non ho lavorato nel formato della disposizione delle canzoni. Stavo solo esplorando.

Il remake "Suspiria" debutterà nei cinema americani il 2 novembre.

Suspiria: prima clip ufficiale del remake di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha reso disponibile una prima clip ufficiale con una scena tratta dal remake Suspiria di Luca Guadagnino.

Tilda Swinton interpreta Madame Blanc in questa prima clip che vede anche Dakota Johnson nei panni di Susie Bannion. Nel video Madame Blanc (Swinton) delinea una nuova coreografia in cui Susie Bannion (Johnson) può improvvisare liberamente. L'improvvisazione prende però una piega sinistra. Sembra che Susie con le sue movenze stia evocando un antico spirito malvagio da un posto molto oscuro.

"Suspiria" presenta anche una nuova colonna sonora ad opera del musicista Thom Yorke dei Radiohead. Il film dopo una tappa in concorso al Festival di Venezia (29 agosto - 8 settembre 2018), debutterà nei cinema di New York e Los Angeles il 26 ottobre per poi uscire a livello nazionale il 2 novembre.

Suspiria: nuovo trailer e locandine del remake di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha reso disponibili un nuovo trailer e cinque character poster del remake Suspiria di Luca Guadagnino. Il nuovo trailer include anche un nuovo stralcio delle musiche originali del cantautore Thom Yorke dei Radiohead.

Il regista Luca Guadagnino è reduce dal dramma Chiamami con il tuo nome vincitore di un premio Oscar, assegnato a James Ivory per al migliore sceneggiatura non originale. Il film stato anche nominato nelle categorie miglior film e miglior attore protagonista.

David Kajganich ha scritto la sceneggiatura del nuovo "Suspiria", lavorando con personaggi originariamente creati da Dario Argento e Daria Nicolodi. Kajganich torna a collaborare con Luca Guadagnino doppo aver scritto A Bigger Splash. Altri crediti di Kajganich includono sceneggiature per Invasion del 2007, remake del classico L'invasione degli ultracorpi con Nicole Kidman e Daniel Craig, il dramma horror Blood Creek e True Story, dramma basato su una storia vera interpretata da Jonah Hill. Kajganich ha anche scritto il nuovo adattamento per il grande schermo di Cimitero vivente di Stephen King che ha appena concluso le riprese.

Il remake di "Suspiria" è interpretato da Dakota Johnson, la protagonista di Ciquanta sfumature di grigio, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper e Chloë Grace Moretz e Lutz Ebersdorf entra in scena il Dr. Jozef Klemperer, uno dei pochi interpreti maschili di questo horror tutto al femminile.

Suspiria: nuovo poster ufficiale di Dakota Johnson

E' disponibile un nuovo poster del remake di Suspiria con la tagline "Dai la tua anima per la danza" e presenta Dakota Johnson come Susie Bannion. Inoltre l'account twitter ufficiale del film ha rivelato che il secondo trailer arriverà online questa settimana.

In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica (Tilda Swinton), un'ambiziosa e giovane ballerina (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Altri alla fine si sveglieranno.

L'account Twitter di Amazon Studios per il remake di "Suspiria" ha recentemente postato un tweet criptico. Il tweet era un insieme di lettere confuse che contenevano un messaggio segreto la cui comprensione ha richiesto un po' di tempo. La tecnica usata sostituisce le lettere con caratteri simili che nascondono un nuovo messaggio che può essere rivelato solo con la giusta chiave di lettura. Successivamente è stato rivelato il contenuto del messaggio nascosto: "Questa settimana verrà lanciato il trailer".

Il remake della "Suspiria" del 1977 di Dario Argento, o meglio "omaggio" come ha tenuto a precisare il regista Luca Guadagnino, sarà presentato in anteprima mondiale al 75° Festival del Cinema di Venezia il 1° settembre, proiezione seguita da un'uscita nelle sale fissata al 2 novembre.





Suspiria: nuova immagine ufficiale di Tilda Swinton nel remake di Luca Guadagnino

C'è molta curiosità e attesa attorno al remake di Luca Guadagnino dell'horror di culto Suspiria di Dario Argento, che debutterà nei cinema statunitensi il 2 novembre. I produttori hanno condiviso una nuova foto ufficiale di una delle protagoniste del film, Tilda Swinton, che interpreta Madame Blanc, vicepreside e insegnante della Tanz Dance Academy, il personaggio era interpretato da Joan Bennett nell'originale "Suspiria". Swinton ha discusso in un'intervista delle significative differenze con il Suspiria di Argento.

Suspiria è il film di Dario Argento, ed è impossibile rifare quel film, ma se ho accettato il ruolo è perché sarà un film completamente diverso! È ispirato alla stessa storia, ma va in direzioni diverse, esplora altre motivazioni. E' semantica, certo, ma penso che le persone debbano davvero capire che questo non è un remake, perché la parola "remake" dà l'impressione che vogliamo cancellare l'originale, e il contrario è invece ciò che proviamo a fare.

Anche Mia Goth co-protagonista del nuovo "Suspiria" in un'altra intervista dello scorso anno aveva tentato di alleviare le paure dei fan che il remake possa apparire come una mera operazione commerciale senz'anima.

Penso che le persone saranno davvero piacevolmente sorprese nel rendersi conto che non è affatto un remake, penso che la gente sarà davvero scioccata, è un omaggio a Dario Argento e alla sua versione di Suspiria, ma noi vogliamo davvero portarlo in un luogo completamente diverso.

Amazon Studios sta tenendo nel massimo riserbo i dettagli della trama, ma alcune delle principali differenze tra il remake di Guadagnino e l'originale di Argento sono già evidenti. Le differenze nell'approccio cromatico risaltano subito nel trailer, con la cupa fotografia del film di Guadagninmo che è ben lontana dallo straniante caleidoscopio di colori che hanno contraddistinto l'originale dle 1977. Poi c'è la durata, il Suspiria 2018 avrà una durata piuttsoto impegnativa di 2 ore e 32 minuti, mentre l'originale Suspiria si fermava a 92 minuti.





In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica (Tilda Swinton), un'ambiziosa e giovane ballerina (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Altri alla fine si sveglieranno.

Oltre a Swinton e Goth, il Suspiria versione 2018 è interpretato da Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz e Lutz Ebersdorf. Jessica Harper, protagonista del "Suspiria" di Argento, apparirà in un cameo. Il film sarà presentato in anteprima mondiale durante il Festival del Cinema di Venezia (29 agosto - 8 settembre) e a quanto ha raccontato Guadgnino il film ha commosso fino alle lacrime il collega Quentin Tarantino. Suspiria segnerà anche la prima uscita cinematografica per Amazon Studios, una mossa che porta il titano dell'intrattenimento fuori dalla sua zona di comfort digitale e in una nuova arena estremamente competitiva, ma anche potenzialmente molto redditizia.





Suspiria: nuova immagine ufficiale del remake horror di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha reso disponibile una nuova immagine ufficiale dal remake di Suspiria che avrà la sua prima mondiale il 1° settembre al 75° Festival Internazionale del Cinema di Venezia. La nuova foto mostra Dakota Johnson come Susie Bannion mostrata durante una coreografia con un gruppo di altri ballerini abbigliati di rosso. Suspiria: Quentin Tarantino entusiasta del remake di Luca Guadagnino Luca Guadagnino racconta la reazione di Quentin Tarantino ad una proiezione privata del remake "Suspiria". È stato recentemente rivelato che il "Suspiria" di Luca Guadagnino avrà una durata di due ore e mezza, quasi un'ora più lungo dell'originale del 1977. Guadagnino ha dichiarato inoltre che il film è più un omaggio all'originale che un vero e proprio remake. Un remake è stato annunciato per la prima volta nel 2008 con David Gordon Green collegato. In seguito i conflitti tra lo studio e Green hanno portato alla cancellazione del progetto. Nel 2015 Luca Guadagnino ha annunciato i suoi piani per il suo remake di "Suspiria" con i quattro attori principali del suo film A Bigger Splash. Oltre a Tilda Swinton e Dakota Johnson, il film è interpretato anche da Jessica Harper, che è stata l'attrice protagonista dell'originale del 1977. Le riprese di "Suspiria" di Luca Guadagnino sono iniziate ad ottobre 2016 e sono durate fino a dicembre, per poi riprendere da febbraio a marzo del 2017. Il film è stato girato su pellicola 35mm, proprio come l'originale. Il remake "Suspiria" dopo la tappa a Venezia debutta nei cinema il 2 novembre 2018.





Suspiria: primo trailer del remake horror di Luca Guadagnino

Amazon Studios ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Suspiria, l'atteso remake horror di Luca Guadagnanino.

Guadagnino ripropone il classico horror di Dario Argento del 1977, e mentre la premessa di base è la stessa, bizzarri e inqueitanti eventi in una compagnia di danza, l'approccio di Guadagnino sembra molto diverso da quello di Argento. Il film di Argento è rinomato per l'audace uso del colore, il film di Guadagnino punta invece su colori tenui per accentuare la cupezza della messinscena come ha spiegato il regista: "Non ha colori primari nella sua tavolozza di colori, a differenza dell'originale. Sarà freddo, malvagio e davvero cupo".

Nel nuovo "Suspiria" recitano Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e la protagonista del Suspiria originale, l'attrice Jessica Harper. La Harper ha elogiato la nuova versione del film affermando: "E' il film più brillante che abbia mai visto...Chiamami col tuo nome di Luca non ti prepara per questo, ma mette in risalto la brillantezza e la versatilità del regista".

Il remake di Suspiria vanta anche una colonna sonora ad opera di Thom Yorke dei "Radiohead", che si troverà a rivaleggiare con l'iconica cantilena da brividi dei Goblin.

"È un film molto speciale, e ne sono orgoglioso", ha dichiarato Guadagnino aggiungendo: "Mi chiedo sempre come la gente reagirà, essendo basato su un capolavoro. Spesso mi trovo nella posizione di dire "Oh, è assurdo!" quando sento storie che vogliono rifare un film come "8½", quindi non so se sarò ripagato con la stessa moneta. Ma posso dire che il mio Suspiria è un film molto personale; è come l'ossigeno per me. Quando ho visto il film originale trentadue anni fa, l'emozione che sentivo era così forte, così sconvolgente e così importante per la mia educazione. Volevo indagare sull'esperienza che avevo avuto guardando in quel film".





Suspiria: nuovi poster ufficiali e annuncio trailer

Dopo la proiezione delle prime immagini si sta creando attesa intorno al remake del cult Suspiria di Dario Argento, e Amazon sfrutta l'hype rilasciando quattro nuovi poster ufficiali del film, che arrivano dopo un tweet che annuncia un primo trailer per la prossima settimana.

Suspiria: Dakota Johnson dall'analista dopo le riprese del remake di Luca Guadagnino Le riprese del remake Suspiria non sono state una passeggiata per la protagonista Dakota Johnson.

Il nuovo "Suspiria" di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome) è un rivisitazione del cult anni '70 di di Argento e riprende la trama principale dell'originale, sebbene il regista abbia ribadito in più occasioni che sarà "completamente diverso" sotto alcuni aspetti. Dakota Johnson (la trilogia "Cinquanta Sfumature") interpreta la studentessa statunitense Susie Bannion, che viaggia fino in Germania per unirisi ad un'accademia di danza d'elite, solo per rimanere invischiata in un incubo sovrannaturale.

Quando un'oscurità prende forma nel cuore di un'accademia di danza di fama mondiale, il suo direttore artistico, una giovane americana nuova alla compagnia, e una psicoterapeuta in lutto si trovano invischiate in un incubo sanguinante e sospirante.

Il cast del remake Suspiria include anche Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper.







Next week is going to be a trip. #Suspiria pic.twitter.com/Sg6uABW6j0

— Suspiria (@suspiriamovie) 31 maggio 2018





Suspiria: descrizione trailer, foto e primo poster del remake dal CinemaCon 2018

Il regista Luca Guadagnino e l'attrice Dakota Johnson hanno mostrato un'anteprima del remake Suspiria al CinemaCon, e le reazioni dei presenti sono state: "terribile", "brutale" e "macabro". Dakota Johnson ha rivelato la scorsa settimana che le riprese di questo rifacimento del classico anni '70 di Dario Argento l'hanno scombussolata a tal punto da dover ricorrere ad una terapia psicologica.

L'autrice del Los Angeles Times Amy Kaufman ha twittato una descrizione del filmato di Suspiria e a quanto sembra non è per i deboli di cuore.

Ummm sono traumatizzata dopo aver visto una scena di Suspiria in cui Dakota Johnson controlla il corpo di un'altra donna mentre balla. Il corpo della donna si spezza letteralmente a metà, è come se fosse lacerato. Sputando, urinando, sanguinando. Difficile da guardare."

Anche Fandango era presente e ha dato una breve panoramica della clip, ma senza dettagli raccapriccianti e notando che il pubblico presente al CinemaCon è rimasto senza fiato alla vista del nuovo filmato di Suspiria.

Luca Guadagnino ha presentato una scena del suo remake #Suspiria, c'è una tonalità seppia anni '70...e una delle sequenze body horror più inquietanti di sempre. Il pubblico del #CinemaCon è rimasto senza fiato, semplicemente brutale, ma con una dolce melodia...

Suspiria arriva nelle sale quest'autunno ed è ambientato nella Berlino degli anni '70, un'ambientazione che Luca Guadagnino ha detto fornirà un surplus di suspense. Il film è incentrato su una giovane ballerina americana (Dakota Johnson) che arriva in una prestigiosa accademia di danza tedesca e scopre gli oscuri segreti della scuola. Guadagnino insiste che la sua versione di Suspiria non è un remake, ma più un omaggio al film originale di Dario Argento.

Oltre al filmato presentato al CinemaCon, Amazon Studios ha anche rivelato il primo poster ufficiale di Suspiria dell'artista Dan Perri (Star Wars, L'esorcista).

