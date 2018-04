Halloween 2018: descrizione trailer, reazioni e nuovi dettagli sulla trama

Di Pietro Ferraro sabato 28 aprile 2018

Reazioni entusiastiche al primo trailer del nuovo "Halloween" di David Gordon Green.

Il primo filmato del nuovo film di Halloween è stato proiettato al CinemaCon di Las Vegas, e online sono arrivate le prime reazioni al reboot / sequel di Blumhouse. Il trailer proiettato al CinemaCon ha confermato che questo nuovo film ignorerà ogni singolo sequel realizzato. Dalle reazioni scaturite dalla proiezioni, questo film potrebbe essere quello che i fan dell'originale di John Carpenter stavano aspettando da tempo.

Halloween: primo poster ufficiale del sequel Blumhouse Michael Myers ritorna in un sequel - reboot diretto da David Gordon Green, prodotto da John Carpenter e interpretato da Jamie Lee Curtis.

Il commento di Eric Vespe del sito "Rooster Teeth" con la descrizione del filmato.

Il primo filmato di Halloween sembra fantastico, la nuova storia è che dopo essere stato ucciso da Loomis, Michael è stato internato di nuovo e Laurie si è preparata nel caso fosse fuggito di nuovo. Alcuni adolescenti parlano tra loro. "Non è stato suo fratelllo ad uccidere tutte quelle persone?". "Non era suo fratello, è qualcosa che la gente si è inventata". Quindi sì. Ciao ciao alla trama dei sequel! C'è una scena di Myers, dopo l'evasione, in cui sta tormentando una ragazza in un bagno. La sua mano sfonda la porta e fa cadere una dozzina di denti insanguinati sul pavimento. Ci vanno giù pesante. È bello vedere la maschera di nuovo in azione. Laurie non appare mai spaventata nel filmato che abbiamo visto. È una donna in missione, Lei è un cacciatore tanto quanto Michael...

Oltre a confermare che Laurie e Michael non sono fratelli in questa "realtà aleternativa", è chiaro anche che Laurie stavolta non ha intenzione di giocare il ruolo della vittima, e da preda è diventata cacciatore o perlomeno cercherà di porre fine una volta per tutte al terrore che le sta distruggendo la vita.

Il commento entusiasta di Scott Wampler del sito "Birth.Movies.Death".

Non riesco nemmeno a descrivere quanto sia fo**utamente fantastico il trailer di Halloween. Voi ragazzi impazzirete. E' assolutamente terrificante.

Dai commenti che stiamo riportando sembrano smentite le recenti voci trapelate online di una prima proiezione di prova del film risultata molto insoddisfacente e che avrebbe mostrato un film deludente.

Il commento di Steve Weintraub del sito "Collider" che tranquillizza i fan di lunga data.

Se siete anche lontanamente preoccupati che il prossimo film di Halloween non sia spaventoso e fantastico, è tempo di rilassarvi. Il primo filmato che hanno appena mostrato al #CinemaCon2018 ha tutto quello che desiderate.

John Carpenter, che ha diretto l'originale Halloween, è a bordo come produttore esecutivo e ha composto la colonna sonora del film. Alla regia c'è David Gordon Green, che ha scritto la sceneggiatura con Danny McBride. Blumhouse ha fissato una data di uscita statunitense al 19 ottobre giusto in tempo per Halloween e per celebrare il 40° anniversario della serie.

