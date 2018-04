Annabelle 3 uscirà il 3 luglio 2019

Di Federico Boni sabato 28 aprile 2018

Gary Dauberman farò il suo esordio alla regia con Annabelle 3.

Annabelle 2: Creation - Recensione in Anteprima Regista di Lights Out - Terrore nel buio, David F. Sandberg stupisce con Annabelle 2, spaventoso prequel del titolo uscito in sala nel 2014. Si amplia sempre più l'universo Conjuring grazie ad Annabelle 3, annunciato in sala dalla New Line per il 3 luglio del 2019. Gary Dauberman, sceneggiatore del primo capitolo, farà il suo debutto alla regia con questo 3° 'episodio', da lui anche sceneggiato. James Wan, padre de l'Evocazione, tornerà in qualità di produttore.

Oltre ai due capitoli di The Conjuring, abbiamo avuto anche due film su Annabelle, oltre all'imminente The Nun e all'annunciato nuovo spin-off dedicato a Crooked Man. Anche l'Evocazione, cosa da non dimenticare, avrà inoltre un 3° capitolo.

John R. Leonetti ha diretto il primo Annabelle, nel 2014 campione d'incassi con 257 milioni di dollari dopo esserne costati appena 6,5 milioni. Annabelle: Creation ha visto alla regia David F. Sandberg, con 306,5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dinanzi ad un budget di appena 15 milioni. Dauberman ha scritto anche The Nun, che uscirà nelle sale il 7 settembre, oltre a It e all'imminente It: Chapter 2.

Fonte: Comingsoon.net