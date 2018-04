Scary Stories to Tell in the Dark, Guillermo Del Toro sceneggia e produce l'adattamento cinematografico

Di Federico Boni sabato 28 aprile 2018

Ci sarà il marchio Del Toro in Scary Stories to Tell in the Dark.

Fox Searchlight, accordo in esclusiva con Guillermo Del Toro Dopo il boom de La forma dell'Acqua si rafforza il rapporto tra il regista messicano e la Fox Searchlight. Premio Oscar grazie a The Shape of Water, Guillermo Del Toro co-sceneggerà e produrrà l'adattamento cinematografico di Scary Stories to Tell in the Dark, serie di libri firmati Alvin Schwartz che diventeranno cinema grazie a CBS Films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (Autopsy, Trollhunter), con Daniel e Kevin Hageman sceneggiatori insieme a Guillermo.

Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di giovani adolescenti chiamati a risolvere il mistero che circonda alcune morti improvvise e macabre nella loro piccola città. Steve Bertram, presidente di eOne, ha definito il film come un "un agghiacciante spasso che sicuramente farà saltare dalla paura il pubblico di tutto il mondo".

Entertainment One distribuirà il progetto in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Benelux, Spagna, Austria e Svizzera. CBS Films distribuirà la pellicola negli Stati Uniti tramite Lionsgate. Via alle riprese in estate, a Toronto.

Fonte: Comingsoon.net