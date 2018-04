Stasera in tv: "La Confessione di un Marito" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 28 aprile 2018

Rete 4 stasera propone "La Confessione di un Marito", film thriller del 2015 diretto da Michelle Mower e interpretato da JR Bourne, Allie Gonino, Tara Spencer, Tori Barban, Stephanie La Rochelle e Demi Oliver.





Cast e personaggi

JR Bourne: Evan Tanner

Allie Gonino: Jamie Barringer

Tara Spencer-Nairn: Lauren Tanner

Tori Barban: Sarah Tanner

Demi Oliver: Gabe Roswell

Bill Lake: Bill Traggert

Stephanie La Rochelle: Tinsley Traggert

Glenn Cashin: Quinton Paul

Allison Graham: Detective Peters

Meagan Brodie: Charmin

Krista Morin : Dayna

Trie Donovan: Shayla Traggert

Chris Stuewe: Jet

Diane White: Monica Roswell

Doug Smyth: Larry Blumfield





La trama

A Evan Tanner (JR Bourne) sembra di non avere più il controllo della propria vita quando una catena di eventi si innesca inarrestabile trascinandolo nel caos. Tutto comincia con il secondo arresto della nipote, un contratto inaccettabile impostogli dal suo capo e la scoperta scioccante di avere un figlio nato dall'avventura di una notte consumata durante la guerra. Se ciò non fosse già abbastanza per un solo uomo, quando la nipote viene uccisa e gli indizi puntano su Tinsey (Stephanie La Rochelle), la figlia del suo capo, Evan si trova di fronte alla decisione più drammatica della sua vita. Rischiare tutto ciò che ha ottenuto nella sua vita o fare la cosa giusta. Ma Tinsey non si fermerà davanti a nulla per mantenere il suo segreto.





Curiosità