Star Wars: all'asta il blaster utilizzato da Han Solo in "Il Ritorno dello Jedi"

Di Pietro Ferraro domenica 29 aprile 2018

Uno dei blaster usati da Harrison Ford in Star Wars sarà battuto all'asta questa estate.

ll "Blaster" noto ufficialmente come "Pistola DL-44 heavy blaster", usato da Harrison Ford nei panni di Han Solo in Star Wars sarà messo all'asta. Nell'universo di Star Wars il Blaster ha lo stesso valore di una colt per un pistolero nel selvaggio west, e nessuno contava più sul suo blaster del contrabbandiere Han Solo.

Tutti ricorderanno la sparatoria nella cantina Mos Eisley dove Han si affida al suo blaster per far fuori il viscido cacciatore di taglie Greedo (per chi scrive la modifica dell'edizione speciale del 1997 non è pervenuta), gli scontri a fuoco sulla Morte Nera e anche come il Blaster sia stato inutile di fronte ai poteri del Lato oscuro della Forza sfoderati da Darth Vader per strappare l'arma dalla mano di Solo in quel di Cloud City, nell'ultimo atto de "L'impero colpisce ancora".

Reuters riferisce che l'arma da fuoco usata da Harrison Ford nei panni di Han Solo in "Il Ritorno dello Jedi" sarà messa all'asta quest'estate. Secondo quanto riporta il sito d'aste "Julien's Auctions" il blaster, che sarà battuto all'asta a Las Vegas e online su juliensauctions.com il 23 giugno, potrebbe raggiungere la cifra di 500.000$.

Julien riporta che questo ambito oggetto di scena era uno dei due blaster realizzati per "Il ritorno dello Jedi". Non è noto dove si trovi il secondo blaster. Il blaster in procinto di andare all'asta era stato donato a James L. Schoppe, art director de "Il ritorno dello Jedi", al termine delle riprese ed è rimasto in suo possesso per 35 anni.

I cimeli di Star Wars messi all'asta hanno sempre spinto i collezionisti a sborsare somme considerevoli. Nel 2017 un R2-D2 originale utilizzato in diversi film di Star Wars è stato venduto per oltre due milioni e mezzo di dollari, mentre una delle spade laser di Luke Skywalker è stata battuta all'asta per 450.000$.

Il prossimo 23 maggio potremo scoprire la gioventù dell'iconico contrabbandiere spaziale in Solo: A Star Wars Story dove toccherà a Alden Ehrenreich vestire i panni che furono di Harrison Ford. Nello spin-off saranno narrate le avventure di Solo, Chewbacca e Lando Carlissian prima dell'avvento di Darth Vader e dell'incontro con Luke Skywalker e la Principessa Leia, eventi questi ultimi che cambieranno la vita di Han per sempre portandolo a diventare da arrogante pirata a prode eroe dell'Alleanza Ribelle.

Fonte: Reuters / Syfy