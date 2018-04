Box Office Usa, storico record per Avengers: Infinity War con 250 milioni - 630 in tutto il mondo

Di Federico Boni domenica 29 aprile 2018

Infinity War sbanca i botteghini di tutto il mondo.

Un partenza da record storico. Avengers: Infinity War ha sbancato il box office americano, incassando la bellezza di 250 milioni di dollari in 3 giorni appena. Si tratta del miglior esordio di sempre al botteghino Usa. Battuti gli storici 247,966,675 dollari targati Star Wars VII. Stracciati anche i 207,438,708 dollari di The Avengers e i 191,271,109 dollari di Avengers: Age of Ultron. I 3 maggiori debutti a stelle e strisce (inflazione esclusa) di sempre sono ora tutti targati Disney. Diventano addirittura nove su 10. Dominio assoluto. Worldwide, il film diretto da Joe Russo e Anthony Russo ha incassato l'incredibile cifra di 630 milioni di dollari in 5 giorni. Justice League della rivale DC ne ha incassati complessivamente 657. Cadrà il muro del miliardo entro la prossima domenica.

Dietro gli Avengers, ovviamente, briciole per tutti. Mantiene il podio il sorprendente A Quiet Place, arrivato ai 148 milioni (235.4 in tutto il mondo) dopo esserne costati 17, seguito dai 30 di I Feel Pretty e dai 78 di Rampage, decollato all'estero con 318.8 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Dopo 11 settimane è ancora in Top10 il fenomeno Black Panther, arrivato ai 688 milioni (1,331,291,387 dollari worldwide), mentre Super Troopers 2 ha raggiunto i 22 milioni e Blockers i 53. Bene Blumhouse’s Truth or Dare con 35 milioni, mentre Ready Player One è arrivato ai 130 milioni casalinghi (334.6 milioni in tutto il mondo), Traffik ai 6.7 e L'Isola dei Cani ai 27 totali.

Weekend abbastanza povero il prossimo grazie alle uscite dell'horror Bad Samaritan, della comedy Overboard e Tully, ritorno in sala della coppia Jason Reitman / Diablo Cody.