Avengers: Infinity War - la colonna sonora ufficiale del film evento di Marvel Studios

Di Pietro Ferraro domenica 29 aprile 2018

"Avengers: Infinity War" ha fatto il suo debutto nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film evento di Marvel Studios.

Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, 19° film dell'Universo Cinematografico Marvel, ha fatto il suo debutto nei cinema d'Italia. Questo spettacolare kolossal fantascientifico con supereroi non solo non ha deluso, ma ha alzato posta e aspettative per un sequel col botto, Avengers 4 (titolo non ufficiale), che arriverà a maggio 2019 e concluderà l'epica battaglia che ha visto gli Avengers e i Guardiani della Galassia unire le forze per contrastare Thanos, approdato sulla Terra in cerca delle Gemme dell'Infinito.

Per la colonna sonora di "Infinity War" i fratelli Russo stavolta non hanno reclutato il loro compositore di fiducia Henry Jackman, che ha dire il vero con Captain America: Civil War non aveva brillato, ma vista la scala epica del film si sono rivolti al veterano Alan Silvestri.

Silvestri oltre ad aver musicato il recente Ready Player One di Steven Spielberg e classici anni '80 immarcescibili come Ritorno al futuro e Predator, ha creato il tema musicale degli "Avengers" per il loro debutto sul grande schermo del 2012 e tenuto a battesimo, musicalmente parlando, anche l'esordio nell'Universo Cinematografico Marvel del Captain America di Chris Evans, nel film Captain America - Il Primo Vendicatore.

Infinity War è stata un'esperienza davvero diversa rispetto a qualsiasi altra cosa che avevo fatto prima, specialmente per quanto riguarda l'approccio e l'equilibrio tra i rapidi cambiamenti di tono. Alan Silvestri

TRACK LISTINGS:

1. The Avengers - 0:25

2. Travel Delays - 4:43

3. Undying Fidelity - 5:05

4. No More Surprises - 4:04

5. He Won't Come Out - 3:39

6. Field Trip - 3:36

7. Wake Him Up - 4:04

8. We Both Made Promises - 4:27

9. Help Arrives - 5:38

10. Hand Means Stop / You Go Right - 7:18

11. One Way Ticket - 3:27

12. Family Affairs - 5:37

13. What More Could I Lose - 5:07

14. A Small Price - 3:17

15. Even For You - 2:15

16. Morning After - 2:08

17. Is He Always Like This? - 3:23

18. More Power - 4:07

19. Charge! - 3:28

20. Forge - 4:22

21. Catch - 6:04

22. Haircut and Beard - 3:51

23. A Lot To Figure Out - 3:08

24. The End Game- 2:34

25. Get That Arm / I Feel You - 4:45

26. What Did It Cost?- 3:35

27. Porch - 0:59

28. Infinity War - 2:35

29. Old Tech - 1:06

30. End Credits - 7:31