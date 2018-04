Doom: confermato un reboot al femminile

Confermato che l'annunciato nuovo film di Doom avrà una protagonista femminile e sarà interpretato dall'attrice Amy Manson.

"Doom" sviluppato da id Software nel 1993, insieme a Wolfenstein 3D, è ritenuto una pietra miliare per i videogiochi sparatutto in prima persona (FPS). Il videogioco nell’arco di un paio di anni ha raggiunto una enorme popolarità diventando un punto di riferimento imprescindibile per il genere FPS.

Il videogioco "Doom" era incentrato su un marine spaziale deportato in una base di Marte in cui si scatena letteralmente l'Inferno, costringendo il soldato a sopravvivere facendosi strada attraverso un'orda di demoni. Doom ha avuto un adattamento cinematografico nel 2005 interpretato da Dwayne Johnson e Karl Urban.

Il film del 2005 ha mantenuto l'ambientazione originale di Marte, ma ha abbandonato l'elemento sovrannaturale diventando uno spento survival-horror. Note positive del film, una divertente sequenza in soggettiva, che omaggiava direttemente il videogioco, e The Rock che si rivela a sorpresa il cattivo della storia Il film si è rivelato un flop al box-office di tale portata da non riuscire nemmeno a recuperare il budget investito, e quindi un sequel non è mai stato preso in considerazione. La notizia di un nuovo film è arrivata a sorpresa quando l'attrice Nina Bergman ha recentemente rivelato via Twitter di aver firmato per un nuovo "Doom" della Universal Pictures.

Successivamente è stato confermato che Universal 1440 Entertainment che si occupa della distribuzione home-video di Universal stava gestendo il progetto, suggerendo che il film sarà destinato alla distribuzione direct-to-video e piattaforme di streaming. Ora il sito Dread Central riporta che il personaggio principale del film sarà interpretato dalla Manson nota per il ruolo di Merida nella serie tv C'era una volta. Inoltre Tony Giglio (S.W.A.T. - Sotto assedio) dirigerà e il film inizierà a breve le riprese in Bulgaria.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork💃🏼I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people💕This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world🍀 pic.twitter.com/q8t4iI0bgO