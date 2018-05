Hasbro ha acquistato i diritti dei Power Rangers

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 maggio 2018

Hasbro ha acquistato ufficialmente i Power Rangers di Saban Entertainment.

Hasbro ha acquisito ufficialmente i Power Rangers di Saban Entertainment. L'accordo comprende anche diversi altri marchi, tra cui My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia e Treehouse Detectives, ma Power Rangers è di gran lunga la parte più preziosa e accattivante dell'affare che è stato valutato in 520 milioni di dollari pagati in una combinazione di azioni e denaro.

Brian Goldner, presidente e amministratore delegato di Hasbro, ha commentato l'acquisizione in una dichiarazione ufficiale.

"Power Rangers" è un marchio iconico costruito su un'eredità di grandi archi narrativi e merchandising con enormi potenzialità al rialzo se messo in atto attraverso il Brand Blueprint di Hasbro. Poco dopo aver stipulato il nostro accordo di licenza, è diventato chiaro che era il momento di iniziare a investire nel pieno sblocco del potenziale di Power Rangers. Vediamo significative opportunità per i Power Rangers in tutto il nostro Brand Blueprint, inclusi giocattoli e giochi, prodotti di consumo, giochi digitali e intrattenimento, oltre che geograficamente in tutto il nostro ambito globale. Siamo lieti che Haim Saban continui in un ruolo di consulenza per guidare ulteriormente il nostro sviluppo di questa preziosa proprietà per la prossima generazione di fan dei Power Rangers.

Disney aveva acquisito in precedenza i diritti sui Power Rangers nel 2001, che sono stati poi riacquisiti da Saban nel 2010. Power Rangers a livello globale è una delle serie tv per ragazzi più longeve in ​​assoluto con un totale di oltre 900 episodi andati in onda da quando la serie ha esordito nel 1993. Hasbro aveva in precedenza un accordo di licenza con Saban per Power Rangers, ma ora e per il futuro il controllo sulla proprietà sarà totale.

Haim Saban che come accennato continuerà ad occuparsi del brand in veste di consulente ha commentato l'acquisizione.

A 25 anni dal lancio di "Power Rangers", credo che il futuro di questo marchio non sia mai stato così grande. La leadership di Hasbro nell'innovazione, nello storytelling e nella gestione del brand la rende la compagnia perfetta per sviluppare ulteriormente la portata e l'appeal globale della proprietà Power Rangers. Non vedo l'ora di lavorare con Brian e il team negli anni a venire.

Ci sono ancora molte parti da completare e siglare dell'accordo che dovrebbe chiudersi definitivamente entro la fine dell'anno. Questo accordo significa un rilancio in grande stile per i Power Rangers. Hasbro ha recentemente ampliato l'ambito dell'accordo siglato con Paramount Pictures che porterà non solo altri film dei Transformers, ma svilupperà altre proprietà come M.A.S.K., Dungeons and Dragons e G.I. Joe. Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio in merito alla parte cinematografica del franchise, sembra molto probabile che ad accordo concluso la Paramount svilupperà una nuova serie di film dei Power Rangers con Hasbro.

Il discreto reboot dei Power Rangers prodotto da Lionsgate e Saban lo scorso anno è stato una delusione al box office con 142 milioni incassati da un budget di 100 milioni. Appare improbabile che Paramount possa investire in un sequel, ma il franchise potrebbe andare incontro ad un ulteriore reboot. La prima serie di prodotti di Hasbro nata da questo accordo sarà disponibile nella primavera del 2019.

Fonte: Hasbro / Screenrant