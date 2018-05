MTV Movie Awards 2018, le nomination: domina Black Panther

Di Federico Boni giovedì 3 maggio 2018

Cinecomics a pioggia tra le nomination degli MTV Movie Awards 2018.

Black Panther guida il listone di candidati agli MTV Movie & TV Awards 2018, con 7 nomination. Al fianco del cinecomic Marvel tra i miglior film degli ultimi 12 mesi la novità Avengers: Infinity War, Girls Trip, IT e Wonder Woman.

Pennywise bracca Black Panther nel numero totale di nomination, 4, seguito dalle 3 di Girls Trip, Avengers: Infinity War, Wonder Woman e Star Wars: The Last Jedi. La Disney troneggia tra gli studios, con 15 nomination complessive.

Per il secondo anno consecutivo, le categorie saranno neutrali rispetto al genere, con uomini e donne in competizione l'uno con l'altro. Chadwick Boseman dovrà battere Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Ansel Elgort (Baby Driver), Daisy Ridley (Star Wars: The Last Jedi) e Saoirse Ronan (Lady Bird). Spazio poi a tutte le altre (a)tipiche categorie del premio, ovvero miglior cattivo, miglior team sullo schermo, miglior performance da commedia, miglior performance di paura, miglior team, miglior combattimento e miglior bacio.

Gli MTV Movie & TV Awards 2018 andranno in onda lunedì 18 giugno dal Barker Hangar di Los Angeles.

MTV Movie Awards 2018 le nomination

Miglior film

Avengers: Infinity War (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Black Panther (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Girls Trip (Universal Pictures)

IT (New Line Cinema)

Wonder Woman (Warner Bros. Pictures)

Miglior interpretazione

Chadwick Boseman - Black Panther

Timothee Chalamet - Call Me by Your Name

Ansel Elgort - Baby Driver

Daisy Ridley - Star Wars: The Last Jedi

Saoirse Ronan -Lady Bird

Miglior eroe

Chadwick Boseman - Black Panther

Emilia Clarke - Game of Thrones

Gal Gadot - Wonder Woman

Grant Gustin - The Flash

Daisy Ridley - Star Wars: The Last Jedi

Miglior cattivo

Josh Brolin (Thanos) - Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) - Star Wars: The Last Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) - Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker) - Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) - IT

Miglior bacio

Jane the Virgin - Gina Rodriguez (Jane) e Justin Baldoni (Rafael)

Love, Simon - Nick Robinson (Simon) e Keiynan Lonsdale (Bram)

Ready Player One - Olivia Cooke (Sam) e Tye Sheridan (Wade)

Riverdale - KJ Apa (Archie) e Camila Mendes (Veronica)

Stranger Things - Finn Wolfhard (Mike) e Millie Bobby Brown (Eleven)

Miglior Interpretazione da spavento

Talitha Bateman (Janice) - Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) - A Quiet Place

Sophia Lillis (Beverly Marsh) - IT

Cristin Milioti (Nanette Cole) - Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) - Stranger Things

Miglior Team

Black Panther - Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri)

IT - Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)

Jumanji: Welcome to the Jungle - Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane)

Ready Player One - Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech)

Stranger Things - Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max)

Miglior performance comica

Jack Black - Jumanji: Welcome to the Jungle

Tiffany Haddish - Girls Trip

Dan Levy - Schitt’s Creek

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Amy Schumer - I Feel Pretty



Miglior combattimento

Atomic Blonde - Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)

Avengers: Infinity War -Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight)

Black Panther - Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)

Thor: Ragnarok - Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)

Wonder Woman - Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers

Fonte: HollywoodReporter