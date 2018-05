BlacKkKlansman: sinossi ufficiale e prima foto del film di Spike Lee

Di Pietro Ferraro martedì 1 maggio 2018

BlacKkKlansman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Spike Lee nei cinema americani dal 10 agosto 2018

Disponibili online una prima foto e una sinossi ufficiale di BlacKkKlansman del regista Spike Lee. La foto ritrae i protagonisti del film, Adam Driver (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) e John David Washington (Ballers) nei panni di due poliziotti.

Dal regista visionario Spike Lee arriva la provocatoria storia basata sulla vera vita di Ron Stallworth nel ruolo del primo agente di polizia afro-americano di Colorado Springs che si infiltrò nel Ku Klux Klan. Incredibilmente, il detective Stallworth e il suo compagno Flip Zimmerman, riescono ad infiltrarsi ai massimi livelli del KKK per contrastare il tentativo di conquistare la città. Prodotto dal team dietro al premiato con l'Oscar "Scappa - Get Out", Spike Lee usa il suo stile e il suo umorismo spietato per raccontare questa storia spesso assente nei libri di storia.

Il film è prodotto da Jordan Peele, regista del campione d'incassi Scappa - Get Out, con la sua compagnia di produzione MonkeyPaw. Il cast include anche Topher Grace come leader del KKK.

John David Washington in un'intervista con Entertainment Weekly ha parlato del vero Ron Stallworth.

È una persona straordinaria. E' dedito al suo lavoro. Non è mai stato qualcosa di emotivo per lui. Non ha mai pensato a questa cosa come a un cosa del tipo 'sconfiggere il potente'. Era ispirato dall'idea che nessun crimine violento o atti terroristici avvenissero a Colorado Springs durante la sua indagine, e ha avuto successo.

Washington ha proseguito parlando di quanto il film sia pieno di cose pazzesche e che il fatto che sia realmente accaduto per lui resta la parte più folle.

Per me la parte più scandalosa è che sia reale, che sia successo davvero...Vedrete quanto sono estremi, illuminanti e sorprendenti gli eventi accaduti, ma per per me la cosa più incredibile è come gli eventi si svolgono e che questo sia realmente accaduto. Questa è la storia americana. E' incredibile che questa storia sia vera, a prescindere dall'immedesimarsi o meno con il film, accedere a queste informazioni è sconvolgente.

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee hanno scritto la sceneggiatura di BlacKkKlansman basata sul libro "Black Klansman" di Ron Stallworth. Il film uscirà nelle sale il 10 agosto 2018.

Fonte: EW / Focus Features