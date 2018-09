BlacKkKlansman: nuove clip in italiano e locandina del film di Spike Lee

Di Pietro Ferraro giovedì 27 settembre 2018

BlacKkKlansman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Spike Lee nei cinema italiani dal 27 settembre 2018

BlacKkKlansman il nuovo film di Spike Lee debutta oggi 27 settembre nelle sale italiane, e Universal Pictures ha reso disponibili tre nuove clip con scene in italiano del film interpretato da Adam Driver e John David Washington, figlio dell'attore Denzel Washington.

Sono gli anni ’70 e Ron Stallworth (John David Washington) è il primo agente afro-americano che lavora nel Dipartimento di Polizia di Colorado Springs. Determinato a farsi un nome, Stallworth si imbarca coraggiosamente in una missione pericolosa: infiltrarsi e smascherare il Ku Klux Klan. Per l’importantissima indagine sotto copertura, Il giovane agente presto recluta un collega di maggiore esperienza, Flip Zimmerman (Adam Driver). Insieme i due fanno squadra per abbattere l’estremistico Gruppo dell’Odio mentre l’organizzazione si prefigge di dare una ripulita alla sua violenta retorica per conquistare la massa.

BlacKkKlansman ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e ha ricevuto il Premio del Pubblico al Festival di Locarno.

UNA STORIA INCREDIBILE PRENDE VITA

A metà degli anni ‘70, Ron Stallworth ha abbattuto le barriere come primo agente afro-americano del Dipartimento di Polizia di Colorado Springs. Stella nascente con grandi potenzialità, Stallworth si era distinto come agente esemplare nel suo primo importante incarico sotto copertura, partecipare a una conferenza del Leader del Partito dei Black Panther Kwame Ture. Subito dopo sul giornale si è imbattuto nell’inserzione che avrebbe cambiato per sempre la traiettoria della sua vita. Nero su bianco e in grassetto c’era un messaggio di reclutamento del Ku Klux Klan in cerca di nuovi membri. Attraverso una serie di coraggiosi incontri, Stallworth viene invitato ad entrare nella cerchia ristretta dell’Organizzazione. Coltiva addirittura un rapporto personale con il leader del Gruppo dell’Odio, David Duke, che non ha mai sospettato della vera identità di Stallworth né della sua razza. Decenni più tardi, uno Stallworth in pensione ha trascritto le sue incredibili esperienze nel memoir del 2014 Black Klansman, raccontando la storia straordinaria di come un poliziotto nero sia riuscito a diventare un membro associato del KKK. Quasi immediatamente, Hollywood ha cominciato a chiamare facendogli offerte per trasformare il suo libro in un film. Ma Stallworth, saggiamente, è stato cauto perché non voleva che la storia della sua vita capitasse nelle mani sbagliate. Poi è arrivata la QC Entertainment che ha acquisito i diritti del libro e, dopo una partnership di successo su “Scappa - Get Out”, Jordan Peele e la sua Monkeypaw si è ri-unito a Sean McKittrick e Ray Mansfield della QC per produrre il film. Tutti hanno subito convenuto che dovesse essere la voce originale di Spike Lee a portare la storia di Stallworth sul grande schermo. Quando poco dopo si è aggiunta la Blumhouse di Jason Blum, la squadra di produzione di “Scappa - Get Out” era di nuovo al completo.

Jordan Peele ha contattato Lee personalmente per valutare il suo interesse nel progetto. “Jordan Peele mi ha chiamato,” dice Lee. “Voleva capire se volevo farlo.” Il cineasta è stato immediatamente intrigato: “Mi ricordava la ‘Dave Chappelle Skit’, ma questa era una storia vera,” dice Lee riferendosi a un famoso sketch in cui Chappelle interpretava un uomo nero cieco che si unisce al Klan perché non sa di non essere bianco. “Mi sembrava che questo film avesse molto in comune con il lavoro di Spike Lee, dal punto di vista della tonalità,” dice Peele. “È divertente. È ricco di suspense. È potente. È di genere ma, allo stesso tempo, è una storia vera. Quindi ho inviato la sceneggiatura a Spike, insieme al libro. Un paio di giorni dopo, conosceva la sceneggiatura molto meglio di quanto non la conoscessi io. Spike è un Maestro. E dal quel momento, sono stato come in reverenziale ammirazione del suo modo di procedere e di lavorare.





BlacKkKlansman: nuove clip in italiano e video tributo a Spike Lee

Universal Pictures ha reso diponibili nuove clip in italiano del film BlacKkKlansman che vi proponiamo insieme ad uno speciale video tributo al regista Spike Lee.

Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all'interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che elogia l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.

Prodotto dalla stessa squadra che ha realizzato Scappa - Get Out, film vincitore del premio Oscar, BlacKkKlansman ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un'analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui viviamo oggi.

John David Washington è il figlio dell'attore Denzel Washington che è apparso in quattro film di Spike Lee. Il vero Ron Stallworth in origine avrebbe voluto che Denzel Washington lo interpretasse, ma è stato comunque felice nello scoprire che il figlio di Washington aveva ottenuto il ruolo.

Prodotto dalla stessa squadra che ha realizzato Scappa - Get Out, film vincitore del premio Oscar, BlacKkKlansman ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un’analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui viviamo oggi.

John David Washington è il figlio dell'attore Denzel Washington che è apparso in quattro film di Spike Lee. Il vero Ron Stallworth in origine avrebbe voluto che Denzel Washington lo interpretasse, ma è stato comunque felice nello scoprire che il figlio di Washington aveva ottenuto il ruolo.

BlacKkKlansman reduce dal Festival di Cannes dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, arriverà nei cinema italiani il 27 settembre.





BlacKkKlansman: trailer italiano e poster del film di Spike Lee

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di BlacKkKlansman, il nuovo film di Spike Lee premiato all'ultimo Festival di Cannes con il Grand Prix Speciale della Giuria.

Il film è interpretato da John David Washington, figlio dell'attore Denzel Washington, Adam Driver meglio noto come il malvagio Kylo Ren della saga di Star Wars, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Robert John Burke, Corey Hawkins e Harry Belafonte.

La trama ufficiale del film:





Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all’interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che elogia l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.





BlacKkKlansman: primo trailer del film di Spike Lee

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer in lingua originale di BlacKkKlansman, il nuovo film di Spike Lee, prodotto da Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out.

Il film è interpretato da John David Washington, figlio di Denzel Washington e volto noto della serie tv Ballers, Adam Driver, Topher Grace e Laura Harrier.

Dal visionario regista Spike Lee ci arriva l'incredibile storia vera di un eroe americano.

Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all’interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che elogia l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.

BlacKkKlansman ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un’analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui viviamo oggi.





BlacKkKlansman: sinossi ufficiale e prima foto del film di Spike Lee

Disponibili online una prima foto e una sinossi ufficiale di BlacKkKlansman del regista Spike Lee. La foto ritrae i protagonisti del film, Adam Driver (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) e John David Washington (Ballers) nei panni di due poliziotti.

Dal regista visionario Spike Lee arriva la provocatoria storia basata sulla vera vita di Ron Stallworth nel ruolo del primo agente di polizia afro-americano di Colorado Springs che negli anni '70 si infiltrò nel Ku Klux Klan. Incredibilmente, il detective Stallworth e il suo compagno Flip Zimmerman, riescono ad infiltrarsi ai massimi livelli del KKK per contrastare il tentativo di conquistare la città. Prodotto dal team dietro al premiato con l'Oscar "Scappa - Get Out", Spike Lee usa il suo stile e il suo umorismo spietato per raccontare questa storia spesso assente nei libri di storia.

Il film è prodotto da Jordan Peele, regista del campione d'incassi Scappa - Get Out, con la sua compagnia di produzione MonkeyPaw. Il cast include anche Topher Grace come leader del KKK.

John David Washington in un'intervista con Entertainment Weekly ha parlato del vero Ron Stallworth, poliziotto che riuscì ad infiltrarsi nel KKK mandando un collega bianco alle riunioni.

È una persona straordinaria. E' dedito al suo lavoro. Non è mai stato qualcosa di emotivo per lui. Non ha mai pensato a questa cosa come a un cosa del tipo 'sconfiggere il potente'. Era ispirato dall'idea che nessun crimine violento o atti terroristici avvenissero a Colorado Springs durante la sua indagine, e ha avuto successo.

Washington ha proseguito parlando di quanto il film sia pieno di cose pazzesche e che il fatto che sia realmente accaduto per lui resta la parte più folle.

Per me la parte più scandalosa è che sia reale, che sia successo davvero...Vedrete quanto sono estremi, illuminanti e sorprendenti gli eventi accaduti, ma per per me la cosa più incredibile è come gli eventi si svolgono e che questo sia realmente accaduto. Questa è la storia americana. E' incredibile che questa storia sia vera, a prescindere dall'immedesimarsi o meno con il film, accedere a queste informazioni è sconvolgente.

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee hanno scritto la sceneggiatura di BlacKkKlansman basata sul libro "Black Klansman" di Ron Stallworth. Il film uscirà nelle sale il 10 agosto 2018.

Fonte: EW / Focus Features