Stasera in tv: "Vendetta - Una Storia d'Amore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 1 maggio 2018

Rete 4 stasera propone "Vendetta - Una Storia d'Amore", film thriller del 2017 diretto da Johnny Martin e interpretato da Nicolas Cage, Don Johnson, Anna Hutchison, Talitha Bateman e Deborah Kara Unger.





Cast e personaggi

Nicolas Cage: John Dromoor

Don Johnson: Jay Kirkpatrick

Anna Hutchison: Teena

Talitha Bateman: Bethie Maguire

Deborah Kara Unger: Agnes

Joshua Mikel: Marvin Fick

Michael Papajohn: JJ Breen

Mike Pniewski: Giudice Schapiro

Elizabeth Hunter: Annie

Jwaundace Candece: Infermiera di notte

Rey Hernandez: Agente Craig

Emily Sandifer as Ursula

Xavier Declie: Padre Muldoon

Marc Coppola: Dr. Collins

Dikran Tulaine:Walter Fick

Dwayne Boyd: Detective Lyle





La trama

Teena (Anna Hutchison) è un madre single che viene aggredita da alcuni balordi e violentata davanti alla figlia dodicenne Bethie (Talitha Bateman). Bethie è in grado di identificare gli aggressori, ma quando gli stupratori assumono Jay Kirkpatrick (Don Johnson), uno dei migliori avvocati penalisti su piazza, il processo sembra volgere a favore degli imputati. A questo punto John Dromoor (Nicolas cage), veterano di guerra e decorato detective del locale dipartimento di polizia, che è stato il primo ad arrivare sulla scena e soccorrere Bethie e la madre, decide di rimediare laddove legge e sistema giudiziario non sembrano in grado di fare giustizia. Dromoor inizia così un sistematico percorso di vendetta che non lascerà alcuno scampo agli stupratori, nel frattempo a piede libero in attesa del processo.





Il nostro commento

Altro direct-to-video per il sin troppo impegnato Nicolas Cage che insieme ad Antonio Banderas ultimamente fa spesso capolino in produzioni di basso profilo, seguendo le orme del collega Bruce Willis, altro "prezzemolino" dell'home-video.

Vendetta - Una Storia d'Amore è un thriller con vendetta da manuale, c'è la vittima che finisce per subire violenza anche da un sistema giudiziario inadeguato; il gruppetto di arroganti balordi supportati da famiglie indegne e melliflui avvocati difensori che hanno la medesima etica dei loro clienti, e naturalmente il "giustiziere" che in questo caso ha il volto di un poliziotto stanco di vedere criminali arrestati tornare in libertà, e a delinquere, ridendo in faccia alle loro vittime.

Vendetta - Una Storia d'Amore presenta una regia puntuale, un comparto attoriale dignitoso su cui spiccano le interpreti femminili, e una sceneggiatura che pesca a piene mani da un genere che parla direttamente alla pancia dello spettatore, ingenerando un'indignazione che spesso ritroviamo nella vita reale e in molti casi di cronaca.

A Vendetta - Una Storia d'Amore purtroppo manca quel guizzo brutale e qualche "sporcatura" in fase di regia che lo avrebbero reso materia prima da "B-movie". Resta un plot oltremodo stereotipato e un ritmo da "tv-movie" nobilitati da una confezione una spanna sopra la media di produzioni similari, insomma un film senza infamia ne lode da guardare senza troppe pretese.





Curiosità e colonna sonora