Destroyer, Mel Gibson torna alla regia con un altro film sulla II° Guerra Mondiale

Di Federico Boni martedì 1 maggio 2018

Dopo Hacksaw Ridge, Mel Gibson torna in guerra.

Venezia 2016, La battaglia di Hacksaw Ridge: recensione del film di Mel Gibson Andrew Garfield protagonista dell'ultimo film di Mel Gibson a dieci anni da Apocalypto. Leggete la nostra recensione di Hacksaw Ridge Due anni dopo il boom di Hacksaw Ridge, campione d'incassi con 175,302,354 dollari e candidato a ben sei premi Oscar, compreso quello per la migliore regia, Mel Gibson tornerà dietro la macchina da presa per adattare il romanzo 'Hell from the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack', scritto da John Wukovits. Di fatto un vero e proprio 'sequel' di Hacksaw Ridge, con Rosalind Ross allo script e possibili riprese in autunno.

Tutto dipende, rimarca Deadline, dalla lavorazione del remake di The Six Billion Dollar Man, film che vedrà Gibson recitare al fianco di Mark Wahlber. Le riprese di questo film inizieranno in estate per finire proprio in autunno.

Destroyer ci riporterà nel 1945, con il più grande attacco kamikaze a nave singola della Seconda Guerra Mondiale. Un calvario di ottanta minuti in cui un cacciatorpediniere venne presa di mira da non meno di ventidue aerei kamikaze giapponesi. Trentadue marinai morirono, più di settanta vennero feriti e la nave fu gravemente danneggiata ma in qualche modo sopravvisse. Sventrata riuscì a navigare da Okinawa verso casa, dove venne accolta trionfalmente, con i marinai sopravvissuti celebrati come eroi.

Attraverso decine di interviste realizzate con i sopravvissuti, le memorie dei membri dell'equipaggio e la corrispondenza di guerra dei marinai, lo storico e scrittore John Wukovits ha animato la storia di questo evento storico dai più dimenticato. La Marina degli Stati Uniti ha descritto l'attacco kamikaze sulla Laffey "come una delle grandi epopee di mare della II° Guerra Mondiale".

Fonte: Comingsoon.net