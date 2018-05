La direttiva, John Cena porta al cinema il romanzo di Robert Ludlum

Di Federico Boni martedì 1 maggio 2018

Dwayne Johnson produrrà il nuovo film di John Cena.

Dwayne Johnson ha annunciato sui social il nome di colui che interpreterà il ruolo del protagonista nell'adattamento cinematografico de La Direttiva, romanzo postumo di Robert Ludlum pubblicato nel 2002. John Cena, proprio come lui nato wrestler e a seguire diventato attore. Johnson si limiterà al ruolo di produttore con la sua Seven Bucks Productions. Cena ha da poco fatto cassa in sala con Blockers, film costato 25 milioni di dollari e in grado di incassarne 75,446,750 in tutto il mondo.

John sarà Paul Janson, consulente per un'agenzia americana di sicurezza ma anche formidabile ex agente segreto. Quando Peter Novak, premio Nobel per la pace e magnate internazionale, viene rapito da una cellula terroristica dello Sri Lanka, è lui che viene incaricato del salvataggio: una difficile e rischiosa operazione di "recupero".Ma la situazione precipita e Janson diventa il bersaglio di schieramenti contrapposti: costretto a una vertiginosa fuga da Bombay ad Atene, poi da Amsterdam all'Ungheria, deve confrontarsi con le manovre occulte di una superpotenza militare. E giunge infine a porsi la domanda essenziale: chi è, in realtà, Peter Novak?