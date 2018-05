The Killer, Lupita Nyong'o per il remake diretto da John Woo

Di Federico Boni martedì 1 maggio 2018

Lupita Nyong'o protagonista del nuovo The Killer, remake USA del capolavoro di John Woo.

The Killer di John Woo, indiscusso capolavoro del 1989, andrà incontro ad un remake a stelle e strisce targato Universal. Parola di Deadline.

Lo stesso Woo tornerà dietro la macchina da presa, con il premio Oscar Lupita Nyong'o protagonista a sorpresa nel ruolo che fu di Chow Yun-Fat. Non più un uomo bensì una donna mattatrice, per quello che sarà il primo film americano di Woo 16 anni dopo Paycheck. Via alle riprese entro fine 2018 tra Francia e Germania, con Eran Creevy (Collide) allo script, ispirato da una precedente bozza di Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane). The Killer è di fatto una pietra miliare del genere, che ha ispirato registi come Quentin Tarantino, Robert Rodriguez e Luc Besson. Il grande Walter Hill aveva originariamente cullato l'idea di scrivere e dirigere un remake nei primi anni '90, con Richard Gere e Denzel Washington papabili protagonisti. Jim Cash e Jack Epps, Jr. (Top Gun, Dick Tracy) vennero ingaggiati per scrivere una nuova versione del film, ma non ne è mai venuto fuori nulla. Anche il regista sudcoreano John H. Lee pensò ad un remake con Jung Woo-sung, a metà degli anni 2000.

Protagonista del film originale John Chow, killer solitario che si prepara ad affrontare l'ultima missione prima di ritirarsi.

