Avengers: Infinity War da record, i complimenti della LucasFilm alla Marvel

Di Federico Boni martedì 1 maggio 2018

Kathleen Kennedy si congratula con la Marvel per l'epocale esordio al box office Usa di Avengers: Infinity War.

Avengers: Infinity War è entrato nella Storia del box office americano grazie al più ricco weekend d'esordio di sempre: 257,698,183 dollari incassati in 3 giorni appena, ovvero 10 in più dei 247,966,675 dollari incassati nel 2015 da Star Wars VII.

Un passaggio di consegne che la LucasFilm ha voluto celebrare sui social, con una splendida immagine che ci mostra la mano di Ray affidare una spada laser ad Iron Man. Un'illustrazione così firmata da Kathleen Kennedy, presidente LucasFilm:

"Da una galassia lontana lontana agli eroi più potenti della terra, CONGRATULAZIONI per il miglior primo weekend di sempre! Da parte di Kathy e da tutta la Lucasfilm!"

Un debutto boom che ha portato Kevin Feige, capoccione dei Marvel Studios, a ringraziare tutti i fan.

"Gli ultimi dieci anni sono stati una corsa indimenticabile e non avremmo potuto riuscirci senza l'intero team della Marvel Studios, i nostri incredibili talenti che si trovano di fronte e dietro la macchina da presa, i visionari creatori dei fumetti e, cosa più importante, voi. Grazie per aver accolto questi personaggi e queste storie fin dal momento in cui dieci anni fa abbiamo lanciato il Marvel Cinematic Universe. Questo weekend è stato un risultato che ha superato le nostre più rosee aspettative". "Da parte di chiunque, qui ai Marvel Studios vi ringraziamo per essere stati i migliori fan nell'universo e per aver reso Avengers: Infinity War il miglior weekend di esordio di sempre".

In 3 giorni appena, Avengers: Infinity War ha incassato 640,521,291 dollari in tutto il mondo. Sia la Marvel che la LucasFilm, cosa da non dimenticare, sono di proprietà Disney. Dal 2008 ad oggi sono usciti 19 cinecomics Marvel, con un incasso globale totale di 15 miliardi e 486 milioni di dollari.