Crawl, Alexandre Aja dirige l'horror prodotto da Sam Raimi

Di Federico Boni mercoledì 2 maggio 2018

Alexandre Aja e Sam Raimi fianco a fianco per Crawl.

Dopo il boom di A Quiet Place, in casa Paramount guardano nuovamente agli horror low budget con Crawl, che vedrà Alexandre Aja, regista di Piranha 3D, Alta Tensione e Horns, in cabina di regia. Sam Raimi, padre de La Casa, farà invece da produttore insieme a Craig Flores. Progetto già in pre-produzione, con riprese imminenti e uno script rimaneggiato dallo stesso Aja dopo l'iniziale firma di Michael Rasmussen.

Protagonista una giovane donna che, mentre lotta per salvare il padre da un uragano di quinta categoria, si ritrova intrappolata in una casa completamente allagata, dove dovrà combattere per la propria vita dal predatore più selvaggio e temuto della Florida: un alligatore.

39enne, Aja ha diretto la sua ultima fatica nel 2016 (The 9th Life of Louis Drax), mentre è del lotano 2010 il suo ultimo successo commerciale (Piranha 3D).

Fonte: HollywoodReporter