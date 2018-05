A Beautiful Day - la colonna sonora del film con Joaquin Phoenix

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 maggio 2018

A Beautiful Day ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di Jonny Greenwood del film con protagonista Joaquin Phoenix.

Il 1° maggio ha debuttato nei cinema italiani A Beautiful Day (You Were Never Really Here) il thriller scritto e diretto da Lynne Ramsay (...e ora parliamo di Kevin) che ha vinto premi al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura e il miglior attore (Joaquin Phoenix).

Basato su un romanzo di Jonathan Ames, la quarta regia della Ramsay vede come protagonista Joe, un veterano traumatizzato, senza paura della violenza, che rintraccia ragazze scomparse per vivere. Quando un lavoro prende una piega inattesa portando alla luce una cospirazione, gli incubi di Joe prendono il sopravvento e l'uomo affronta quello che potrebbe essere il suo viaggio finale o un agognato risveglio.

Le musiche originali di A Beautiful Day sono del chitarrista / tastierista dei Radiohead e compositore candidato all'Oscar Jonny Greenwood, assiduo collaboratore del regista Paul Thomas Anderson. Greenwood e Anderson hanno collaborato per Il petroliere, The Master, Vizio di forma e il recente Il filo nascosto che è valso a Greenwood una candidatura all'Oscar per la Migliore colonna sonora. Altri crediti di Greenwood includono musiche per il dramma giapponese Norvejan Wood e il thriller L'uomo di neve.

Greenwood per "A Beautiful Day" mette in campo sintetizzatori, percussioni elettroniche e chitarre affiancato dalla London Contemporary Orchestra e supportato dalle sonorità sperimentali del violoncellista Ollie Coates (Under the Skin) per creare un background sonoro straniante e avvincente per questo thriller intenso e struggente.

È la seconda volta che il chitarrista / tastierista dei Radiohead collabora con la regista Lynne Ramsay dopo aver musicato "...e ora parliamo di Kevin".

Ho scritto a Lynne prima di scoprire il film e sostanzialmente ero in cerca di un lavoro. Gli chiesi se stava lavorando su qualsiasi cosa, e in tal caso, se avesse bisogno di musica. Ha detto che stava lavorando ad una "storia noir a New York". Sono un grande fan dei suoi film, e desideravo essere nuovamente coinvolto con lei.

La colonna sonora di A Beautiful Day include anche la hit del 1982 "I've Never Been To Me" interpretata dalla cantante americana Charlene. Il brano è stato utilizzato anche in serie tv di grande successo come Desperate Housewives e Will & Grace e anche nei film Shrek Terzo e Priscilla, la regina del deserto.

TRACK LISTINGS:

1. Tree Synthesisers

2. Sandy's Necklace

3. Nausea

4. Hammer and Tape

5. Playground (Bass Clarinet)

6. The Hunt

7. Dark Streets

8. YWNRH

9. Nina Through Glass

10. Votto

11. Dark Streets (Reprise)

12. Downstairs

13. Joe's Drive

14. Tree Stings