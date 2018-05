Auguri per la tua morte 2, via alle riprese

Di Federico Boni mercoledì 2 maggio 2018

Il sequel di Auguri per la tua morte si farà.

Auguri per la tua morte: 8 thriller con 'loop temporale' Da "Auguri per la tua morte" a "Edge of Tomorrow" - 10 film che utilizzano l'escamotage del loop temporale. Costato 5 milioni di dollari, Auguri per la tua morte ne ha incassati ben 122,637,878 in tutto il mondo. L'ennesimo clamoroso successo horror per Blumhouse e Universal Pictures, ovviamente pronte a tornare con il capitolo 2.

Happy Death Day 2 andrà incontro alle riprese questo 10 maggio, con Jessica Rothe e Israel Broussard che riprenderanno i rispettivi ruoli del primo capitolo. Anche Suraj Sharma (Life of Pi, Homeland) si è unito al cast del sequel grazie al personaggio di Samar Ghosh, appassionato di scienze che si diverte a programmare e a smanettare con i computer nel suo tempo libero. Sarah Yarkin (American Horror Story, The Middle) interpreterà Dre Morgan, geek 'maschiaccio' con uno sguardo assonnato e felino che farà da socia-criminale di Samar. In cabina di regia conferma per Christopher Landon. Nel cast anche Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu e Donna Duplantier. Happy Death Day 2 riprenderà esattamente da dove era stato interrotto il primo capitolo, in uno stile alla "Ritorno al futuro".

Nel film originale una studentessa del college riviveva in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Fonte: Comingsoon.net